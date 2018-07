"RTL II News" holen dank "Berlin - Tag & Nacht" gute Quoten

© RTL II

Am Freitag hat RTL II bekanntgegeben, seine Nachrichtensendung in der bisherigen Form einzustellen. Prompt holten die "RTL II News" richtig gute Quoten - profitierten dabei aber einmal mehr vom extrem starken "Berlin - Tag & Nacht". Auch am Abend lief es rund.



28.07.2018

RTL II hat am Freitag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,2 Prozent erreicht, das ist für den Sender ein ziemlich guter Wert. Damit lag man auch recht deutlich vor dem Ersten, kabel eins und dem ZDF, Vox lag mit 6,6 Prozent in Schlagweite. Verlassen konnte sich der Sender einmal mehr auf seinen Vorabend, wo auch die "RTL II News" überzeugten. 580.000 Zuschauer schalteten ein, 440.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei starken 8,7 Prozent.

Es war einer der höchsten Marktanteile, die die Nachrichtensendung im Laufe dieses Jahres eingefahren hat. Das ist vor allem deshalb bitter, weil RTL II erst gestern die Einstellung der Sendung in der bisherigen Form angekündigt hatte (DWDL.de berichtete). Die "RTL II News" sollen künftig nicht mehr in Berlin, sondern in Köln produziert werden. Außerdem verliert die Sendung ihren Sendeplatz um 20 Uhr und soll künftig bereits um 17 Uhr ausgestrahlt werden. RTL II will mit diesem Schritt allen voran die Kosten drücken.

Die gute Performance am Freitag sind Wasser auf die Mühlen der Journalisten, die sich vor der Bekanntgabe noch für einen Erhalt stark gemacht hatten. Zu verdanken hat die Sendung die hohen Quoten aber auch dem Vorlauf, der am Freitag mal wieder sehr gut war. "Berlin - Tag & Nacht" erreichte 690.000 Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 12,3 Prozent. "Köln 50667" kam zuvor auf 8,5 Prozent.

Und auch in der Primetime lief es für RTL II am Freitag rund. Mit dem Film "Van Helsing" unterhielt man zunächst 580.000 Menschen, 330.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Mit einem Marktanteil von 6,0 Prozent kann man beim Sender zufrieden sein, richtig gut lief es dann aber ab 22:50 Uhr, als man "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" zeigte. Die Gesamt-Reichweite stieg auf 730.000 und auch in der Zielgruppe legte man auf 440.000 Zuschauer zu. Der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte auf 9,7 Prozent.

