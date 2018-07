Geissens "Chart Show" legt zum Jubiläum spürbar zu

© MG RTL D / Hempel

Die "Ultimative Chart Show" hat am Freitag in der Primetime die meisten jungen Zuschauer vor den Bildschirmen versammelt. Neben einigen Musikhits feierte die Show zeitgleich auch ihr eigenes Jubiläum. Aber auch bei ProSieben und Sat.1 kann man zufrieden sein.



28.07.2018 - 09:22 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2018 - 09:22 Uhr

Am Freitag hat Oliver Geissen bei der "Ultimativen Chart Show" nicht nur die erfolgreichsten Hits der vergangenen 40 Jahre ermittelt, gemeinsam mit Verona Pooth, Hella von Sinnen und Wolfgang Bahro feierte der Moderator auch den 15. Geburtstag der Sendung. Zum Jubiläum sah es dann auch richtig gut aus: 1,80 Millionen Menschen sahen sich die rund vierstündige Sendung an, 880.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei starken 16,4 Prozent. Damit lief es für die Show noch besser als in der vergangenen Woche, als schon gute 15,0 Prozent gemessen wurden.

Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich allerdings nicht die "Chart Show", sondern "GZSZ", das am Vorabend sogar auf 1,12 Millionen junge Zuschauer kam. Hier erreichte RTL sogar 22,9 Prozent. Und auch insgesamt war die Serie mit 2,29 Millionen Zuschauern erfolgreicher unterwegs als Oliver Geissen in der Primetime.

Aber auch bei der Konkurrenz muss man nicht unzufrieden sein. ProSieben kam in der Primetime mit "Mission Impossible: Phantom Protokoll" auf 680.000 junge Zuschauer und 12,2 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,31 Millionen. "111 total verrückte Tiere" lockte zeitgleich in Sat.1 sogar 1,74 Millionen Menschen an, von denen aber nur 610.000 aus der Zielgruppe kamen. Mit den erzielten 10,9 Prozent lag die Sendung dennoch weit über dem Senderschnitt. Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 10,2 Prozent (ProSieben) und 9,8 Prozent (Sat.1) wird man in Unterföhring ganz sicher leben können - auch wenn RTL mit 12,6 Prozent auf Rang eins lag.

