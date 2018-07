Tour de France lässt kurz vorm Finale die Muskeln spielen

© Tour de France/ARD

Am Sonntag endet die diesjährige Tour de France in Paris. Am Freitag, kurz vor dem Finale, erzielte die Radrundfahrt einen neuen Bestwert im TV, vor allem Das Erste und One können sich über starke Quoten freuen. Doch auch Eurosport punktete mit einer XXL-Übertragung.



28.07.2018 - 09:47 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2018 - 09:47 Uhr

Kurz vor dem Finale in Paris steigt nun das Interesse an der Tour de France spürbar an: Die Übertragung der letzten Kilometer der 19. Etappe erreichte am Freitag im Ersten 1,81 Millionen Zuschauer. Sieht man von den beiden Übertragungen ab, die im Umfeld der Fußball-WM liefen, war das ein neuer Bestwert. Der Marktanteil lag bei starken 14,2 Prozent. Und auch beim jungen Publikum lief es für die Radfahrer mit 10,2 Prozent richtig gut.

Und auch One konnte sich über richtig gute Quoten freuen: Zwischen 12 und 16:10 Uhr sahen sich im Schnitt 420.000 Menschen die Übertragung beim kleinen Sender an. Der Marktanteil betrug 4,1 Prozent, beim jungen Publikum wurden sogar 4,3 Prozent gemessen. Damit lag One auch deutlich über den Werten von Eurosport. Der Sportsender erreichte mit seiner fast sechsstündigen Übertragung 310.000 Menschen. Während beim Gesamtpublikum damit gute 2,8 Prozent drin waren, lag der Marktanteil beim jungen Publikum nur bei 1,4 Prozent.

Und One erzielte auch in der Primetime gute Quoten: 200.000 Zuschauer sahen sich zur besten Sendezeit "Sträters Männerhaushalt" an, beim jungen Publikum holte der Sender damit 2,2 Prozent Marktanteil. Das Erste kam zeitgleich mit der Komödie "Oma zockt sie alle ab" auf 2,68 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,1 Prozent vergleichsweise gut.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum sicherte sich am Freitag aber das ZDF. "Der Alte" kam in der Primetime auf 3,33 Millionen Zuschauer und 16,3 Prozent. "Letzte Spur Berlin" unterhielt danach immerhin noch 2,85 Millionen Zuschauer und holte damit 13,6 Prozent. Das Interesse am "ZDFspezial" zur derzeitigen Hitzewelle war am späten Abend dann nicht mehr sehr groß, nur 1,89 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten so für 10,4 Prozent. Die neue Sketch-Comedy "Danke Deutschland" konnte das im Anschluss aber noch locker unterbieten: 1,10 Millionen Zuschauer sorgten hier für 6,5 Prozent. Mit 3,5 Prozent beim jungen Publikum taugt die Sendung auch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zum "heute show"-Ersatz.

Teilen