Sat.1 gewinnt den Abend, ProSieben den ganzen Samstag

29.07.2018 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 29.07.2018 - 09:29 Uhr

Bei ProSiebenSat.1 dürfte man mit Blick auf die Quoten vom Samstag ziemlich zufrieden sein. ProSieben setzte sich mit einem Tagesmarktanteil von 11,1 Prozent mit deutlichem Vorsprung an die Spitze, RTL musste sich klar geschlagen geben und kam diesmal nicht über 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Den Grund dafür muss man nicht am Abend, sondern im Tagesprogramm suchen.Mit seinen Sitcom-Wiederholungen erzielte ProSieben dort nämlich durchgehend erfreuliche Werte. Schon am Morgen steigerte sich "Two and a half Men" auf bis zu 17,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Baby Daddy" kam am Vormittag auf bis zu 17,0 Prozent, die vierstündige "Simpsons"-Strecke hatte in der Spitze 15,5 Prozent Marktanteil. Auch die zwei Eigenproduktionen "taff weekend" und "Galileo" hielten sich mit 10,9 und 10,7 Prozent Marktanteil zumindest wacker.

RTL hingegen hatte zwar mit dem Formel-1-Qualifying ein kurzes Highlight im Nachmittagsprogramm zu bieten, das immerhin 15,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte, auch am Vorabend lief's gut - "RTL aktuell" war in der Zielgruppe sogar die meistgesehene Sendung des ganzen Tages und holte stolze 18,9 Prozent Marktanteil, auch das Drittanbieter-Magazin "Life" hielt sich mit 11,6 Prozent Marktanteil durchaus wacker. Doch die Scripted-Reality-Formate am restlichen Tag zogen den Sender in die Tiefe, weil dort die Marktanteile durchweg einstelllig waren. Der "Blaulicht-Report" kam zur Mittagszeit nur noch knapp über 7 Prozent Marktanteil, am späten Nachmittag nach der Formel 1 sah es nicht besser aus.

Auch Sat.1 blieb die meiste Zeit des Tages über mit seinen Scripted-Reality-Formaten blass und hat zudem deutlich weniger Quotenglück mit seinem Drittanbieter-Programm, das parallel zu "Life" bei RTL ausgestrahlt wird. "Grenzenlos" ging mit nur 4,1 Prozent Marktanteil allerdings unter. Dafür darf man sich bei Sat.1 über den Primetime-Sieg freuen: Der Bully-Film "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" bescherte dem Sender um 20:15 Uhr erfreuliche 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,37 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Deep Blue Sea" konnte das Quotenniveau im Anschluss allerdings nicht halten und fiel auf 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.

Mit dem Start in den Abend zufrieden sein kann man übrigens auch beim dritten großen Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe: Der Dreierpack "Hawaii Five-0" steigerte sich von 5,3 über 6,2 auf hervorragende 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "24: Legacy" hingegen konnte auch in dieser Woche nicht punkten: Zwar holte die erste Folge des Abends um 23:12 Uhr noch 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, eine weitere Folge im Anschluss versagte dann mit nur 3,0 Prozent Marktanteil aber wieder völlig. Gut angefangen und dann erstmal stark nachgelassen hat auch Vox: Der "Zorn der Titanen" sorgte mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für einen sehr guten Start in den Samstagsabend, die "Medical Detectives" ließen den Marktanteil dann aber um kurz nach 22 Uhr erstmal massiv auf 3,3 Prozent einbrechen. Bemerkenswert an dem Format ist aber, wie gut es in einer Marathon-Programmierung Zuschauer einsammeln kann. Gegen Mitternacht war schon wieder die 8-Prozent-Marke erreicht, ab 0:50 Uhr wurde es sogar zweistellig. Über einen Erfolg am späten Abend kann man sich auch bei RTL II freuen: "Hartz und Herzlich -Tag für Tag Benz-Baracken" - eigentlich fürs Tagesprogramm produziert - holte in der Wiederholung ab 23 Uhr 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Der Jugendknast" lief zuvor mit 5,3 Prozent Marktanteil zumindest solide.

