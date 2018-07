Die Hits der Kleinen: Fußball, kochende Kinder, Wasserparks

© sixx

29.07.2018 - 09:52 Uhr von Uwe Mantel 29.07.2018 - 09:52 Uhr

Blickt man auf die Tagesmarktanteile, dann war bei den 14- bis 49-Jährigen ZDFinfo am Samstag mit im Schnitt 1,7 Prozent der Größte unter den kleinen Sendern. Der Sender setzte den ganzen Tag über mit Formaten wie "Dem Verbrechen auf der Spur", "Murder Maps" oder "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle" aufs True-Crime-Genre und hatte damit Erfolg. Dicht dahinter folgte Sport1 mit einem Tagesmarktanteil von 1,6 Prozent.

Dort lief nicht nur die Darts-Übertragung in der Primetime mit im Schnitt 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 4-Jährigen hervorragend, sondern in der Nacht auch Fußball. Das Champions-Cup-Spiel zwischen Bayern München und Manchester City erzielte ab 1 Uhr nachts 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen hier 300.000 Zuschauer zu. Wie Manchester United gegen den FC Liverpool spielte, verfolgten zuvor schon 240.000 Zuschauer. Ab 23:40 Uhr lag der Marktanteil schon bei 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch am Nachmittag hatte Sport schon eine Champions-Cup-Partie gezeigt: Das Spiel zwischen Arsenal und Paris verfolgten ab 13:30 Uhr 180.000 Zuschauer, der Marktanteil bei Jung und Alt betrug jeweils 1,7 Prozent.

Auf einen erstaunlich starken Vorabend kann unterdessen Sixx zurückblicken: Nachdem zwei Folgen von "Sweet & Easy - Enie backt" ab 17:22 Uhr bereits ordentliche Marktanteile von 1,5 und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen geholt hatte, steigerte sich im Anschluss "Kids Baking Championship" auf 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Ab 19:20 Uhr trumpfte "Chopped Junior - Kleine Meisterköche" dann aber so richtig auf und erzielte hervorragende 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 240.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Die 4-Prozent-Marke wurde am späten Nachmittag auch von ProSieben Maxx schon einmal geknackt: "Xtreme Waterparks - krass und nass" traf angesichts der heißen Sommertemperaturen ins Schwarze. Auch "Secret Summer Paradise - die coolsten Bade-Hotspots" blieb im Anschluss mit 3,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sehr gefragt.

