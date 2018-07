"heute journal" landet vor preisgekröntem Tukur-"Tatort"

© HR/Philip Sichler

Der Tukur-"Tatort: Im Schmerz geboren" ist am Sonntag keineswegs dominant gewesen, im Gegenteil. Die Quoten waren zwar gut, aber das "heute journal" im ZDF kam beispielsweise auf mehr Zuschauer.



30.07.2018 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 09:19 Uhr

Als der "Tatort: Im Schmerz geboren" 2014 das erste Mal gezeigt wurde, schalteten 9,29 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag bei starken 26 Prozent. Nun hat Das Erste den preisgekrönten Film mit Ulrich Tukur in der Hauptrolle noch einmal wiederholt und damit im Sommerprogramm 3,65 Millionen Zuschauer unterhalten. Die Reichweite lag damit in etwa auf dem Niveau der "Tatort"-Wiederholung der Vorwoche. Mit 13,5 Prozent Marktanteil lag der Streifen über dem Senderschnitt und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,6 Prozent immerhin einen zweistelligen Wert.

Das ZDF kam zeitgleich mit dem Film "Marie fängt Feuer" auf 3,15 Millionen Zuschauer und 11,7 Prozent. Danach verbesserte sich das "heute journal" jedoch auf 3,72 Millionen Zuschauer und hatte damit eine höhere Reichweite als der "Tatort". 13,8 Prozent Marktanteil waren die Folge. Nur die Formel 1 bei RTL und die "Tagesschau" hatten noch mehr Zuschauer als die ZDF-Nachrichtensendung.

Bei One sorgte der "Tatort" übrigens ebenfalls für gute Quoten. Dort kam die Wiederholung ab 21:45 Uhr noch einmal auf 300.000 Zuschauer, in beiden wichtigen Zuschauergruppen wurden 1,3 Prozent Marktanteil gemessen. Damit lag der Film deutlich über den Normalwerten des kleinen Senders. Der Film "Zivilcourage" erreichte davor noch 180.000 Zuschauer und 0,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Trotz "Tatort" musste sich Das Erste am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 9,3 Prozent begnügen - Rang drei. Aber auch das ZDF holte nur 10,2 Prozent und musste damit RTL den Tagessieg überlassen. Die Kölner erreichten am Sonntag beim Gesamtpublikum dank der Formel 1 starke 10,8 Prozent. Auch beim jungen Publikum sicherte sich RTL (11,7 Prozent) die Marktführerschaft.

