RTL-"Sommerhaus" eilt zum nächsten Rekord

RTL scheint bei der diesjährigen "Sommerhaus der Stars"-Staffel in die richtige Rezept-Kiste gegriffen zu haben, die Show steigerte sich erneut auf einen Rekordwert. Das bescherte schließlich auch "Extra" den höchsten Marktanteil seit Februar.



31.07.2018 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2018 - 09:25 Uhr

Die aktuelle Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" ist eine schöne Erfolgsgeschichte für RTL. Gestartet war das Format schon mit sehr guten 15,7 Prozent Marktanteil, in den vergangenen Wochen konnte sich die Show dann Woche für Woche steigern. Inzwischen kratzt das "Sommerhaus" sogar an der Marke von 20 Prozent Marktanteil, die neueste Folge kam mit 1,47 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren jedenfalls auf ganz starke 19,1 Prozent. Besser lief es für das Format noch nie.

Streitsüchtige Kandidaten, die vor keiner Konfrontation zurückschrecken - RTL scheint in diesem Jahr einen sehr guten Cast erwischt zu haben. Auch insgesamt bleibt die Show für den Sender ein Erfolg: 2,57 Millionen Menschen schalteten am Montag ein, die Reichweite lag damit in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Der bisherige Allzeit-Rekord stammt aus dem vergangenen Jahr und liegt bei 2,63 Millionen - viel fehlt also nicht mehr. Das "Sommerhaus" bescherte am Montag auch "Extra" glänzende Werte: Das Magazin erreichte 15,3 Prozent und damit den besten Wert seit Ende Februar.

Marktanteils-Trend: Das Sommerhaus der Stars





Nicht sehr viel zu melden hatte derweil ProSieben in der Primetime. "The Big Bang Theory" erzielte zunächst nur 9,5 Prozent, während es danach für "The Middle" sogar auf 7,9 Prozent hinab hing. Damit lagen die Sitcoms auch recht deutlich hinter "MacGyver" in Sat.1. "Big Bang Theory" steigerte sich danach kontinuierlich und lag am späten Abend schließlich noch bei 13,0 Prozent, "Mom" tat sich dann allerdings wieder schwerer und pendelte bei Marktanteilen um 10 Prozent. Auch dank guter Quoten am Vorabend und am Nachmittag brachte es ProSieben auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,9 Prozent, nur für RTL (13,4 Prozent) lief es besser.

Während RTL den Tagessieg beim jungen Publikum einfuhr, erreichte das ZDF insgesamt die meisten Menschen. Den Krimi "Die Tote aus der Schlucht" wollten 3,92 Millionen Menschen sehen, 15,7 Prozent wurden gemessen. Das Erste war derweil beim jungen Publikum sehr erfolgreich und landete unter anderem vor ProSieben. Die Komödie "Professor Love" kam bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich auf sehr gute 9,5 Prozent Marktanteil, dafür sah es insgesamt mit 2,58 Millionen Zuschauern und 10,4 Prozent etwas mau aus.

