kabel eins und Vox erst am späten Abend erfolgreich

In der Primetime haben kabel eins und Vox nur bedingt punkten konnten, am späteren Abend drehten beide Sender aber schließlich auf. ZDFneo setzte sich letztlich aber doch vor kabel eins und war auch beim jungen Publikum erfolgreich.



31.07.2018 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2018 - 09:46 Uhr

Mit seinen Auswanderern in "Goodbye Deutschland" hat Vox am Montag ein überschaubares Publikum angesprochen. 1,06 Millionen Menschen sahen sich das Format zur besten Sendezeit an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,6 Prozent. Deutlich erfolgreicher war da schon "Mein Traumhaus am Meer", das nahezu alle jungen Zuschauer von "Goodbye Deutschland" halten konnte und ab 22:15 Uhr auf 8,1 Prozent kam. Die Gesamt-Reichweite lag bei 870.000.

Noch deutlicher fiel das Wachstum bei kabel eins aus: Dort kam der erste "Mission Impossible"-Film ab 20:15 Uhr auf 900.000 Zuschauer und nur 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Der zweite Teil der Reihe erzielte ab 22:35 Uhr deutlich bessere 8,0 Prozent und lag damit auch weit über dem Senderschnitt. 710.000 Menschen sahen sich den Actionstreifen an.

Mit einem Tagesmarktanteil (gesamt) in Höhe von 3,9 Prozent musste sich kabel eins am Montag unter anderem ZDFneo (4,0 Prozent) geschlagen geben. "Inspector Barnaby" unterhielt dort zunächst 1,33 Millionen Menschen, später waren es sogar 1,43 Millionen. Mit 5,3 und 7,1 Prozent Gesamt-Marktanteil kann man beim Sender mehr als zufrieden sein. Auch "Bares für Rares" erzielte am Vorabend 4,4 und 5,9 Prozent. ZDFneo erzielte aber auch beim jungen Publikum einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent und war damit der erfolgreichste Sender nach den großen Acht.

Bei DMAX konnte "American Chopper" derweil das starke Niveau der Auftaktwoche bestätigen und holte 2,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, 340.000 Zuschauer schalteten ein. Auch zwei Ausgaben von "Fast N’ Loud" holten danach noch 2,5 und 2,1 Prozent. Bei ProSieben Maxx verlief der Abend alles andere als rund, nach "Warehouse 13" (1,5 Prozent) stürzten "Supernatural" und "Legends of Tomorrow" auf jeweils 0,4 Prozent ab. Dafür ließ der Sender am Nachmittag seine Muskeln spielen: "Dragon Ball Z Kai" erzielte satte 6,4 Prozent Marktanteil und auch "Naruto Shippuden" war für bis zu 4,1 Prozent gut.

