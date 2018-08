ProSieben überrascht im Juli trotz WM mit Jahresbestwert

© ProSieben

ProSieben steigerte sich im Juli deutlich und erreichte erneut den Jahresbestwert aus dem April - und das, obwohl die erste Monatshälfte noch von der Endphase der Fußball-WM geprägt war. Insgesamt lag das ZDF klar vorn, in der Zielgruppe holte sich RTL die Marktführung zurück



Der Großteil der Spiele der Fußball-WM war zwar bereits im Juni zu sehen, doch auch die erste Hälfte des Monats Juli war natürlich noch vom Sport-Großereignis geprägt. Das zeigt sich natürlich auch in den Tagesmarktanteilen: Das Erste und das ZDF holten zwar keine so hohen Werte mehr wie im Juni, lagen aber deutlich über den Juli-Marktanteilen des vergangenen Jahres, während die private Konkurrenz zwar im Vergleich zum Juni wieder zulegen konnte, aber im Jahresvergleich nicht mehr die Juli-Werte des vergangenen Jahres schaffte - mit einer Ausnahme.

Und die heißt: ProSieben. Dem Sender gelang das Kunststück, trotz Fußball-WM den Juli-Wert des Vorjahres um 0,7 Prozentpunkte zu übertroffen und sogar wieder den Jahresbestwert aus dem April zu erreichen. 9,6 Prozent standen im Monatsmittel im Juli bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche - die Zweistelligkeit blieb dem Sender damit zwar auch den achten Monat in Folge verwehrt, doch nun stehen die Chancen bestens, ohne WM-Einfluss diese Hürde in der zweiten Jahreshälfte endlich wieder überspringen zu können.

Denn der Aufschwung basierte weniger auf Erfolgen in der Primetime - wo man mit der Wiederbelebung von "Schlag den Star" zwar ebenfalls einen schönen Erfolg feiern konnte, ansonsten aber keine herausragenden Werte erzielte - sondern an den steigenden Werten im Tagesprogramm. Neben den Sitcoms im Tagesprogramm gab es vor allem am Vorabend einen plötzlichen Umschwung. Waren die "Simpsons" in der ersten Jahreshälfte mit im Schnitt weniger als 9 Prozent noch zum großen Sorgenkind mutiert, so reichte es im Juli plötzlich für im Schnitt 10,4 Prozent Marktanteil am Vorabend, auch "Galileo" konnte sich immerhin über den besten Monatswert seit November freuen, "taff" sogar seit Oktober letzten Jahres. Falls sich das nicht als kurzes sommerliches Strohfeuer herausstellt, rückt die Zweistelligkeit wieder in Griffweite.

RTL: Die Daytime verhindert einen stärkeren Aufschwung

RTL strengte sich in der zweiten Monatshälfte nach der Fußball-WM eigentlich so stark an wie kein anderer Sender, um wieder Boden gut zu machen. In der Primetime sah es tatsächlich ziemlich gut aus: Das "Sommerhaus der Stars" erklomm neue Rekorde, die Sozial-Dokus am Dienstag machten ihre Sache gut, ebenso die "Bachelorette" oder die "Ultimative Chartshow". Samstags hingegen geriet "Einstein Junior" zur Enttäuschung. Vor allem aber war es die weiter andauernde Schwäche im Vor- und Nachmittagsprogramm, die weiter wie Blei auf den RTL-Quoten lastet.

Dank der Erfolge in der Primetime und einem weiterhin glänzend laufenden Vorabend gelang aber immerhin ein Marktanteil von 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit die Rückeroberung der Marktführung, nachdem im Juni WM-bedingt noch Das Erste und das ZDF gleichauf an der Spitze lagen. Der Juli-Wert des Vorjahrs wurde trotzdem um 0,7 Prozentpunkte verpasst. Sat.1 hingegen kam nach dem Rekordtief des Junis durch den Zugewinn von einem ganzen Prozentpunkt wieder fast auf den Juli-Wert des Vorjahres. 7,9 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch - hier ist fraglos noch viel Luft nach oben. Eher ernüchternd startete zuletzt der neue Vorabend, ob der Sender sich generell aus dem Tief befreien kann, wird davon abhängen, ob man es schafft, hier nun langsam neue Zuschauer zu gewinnen. Im Juli landete Sat.1 jedenfalls auch beim jungen Publikum noch knapp hinter dem Ersten (8,1 Prozent) und dem ZDF (9,4 Prozent)

Das ZDF mit großem Vorsprung beim Gesamtpublikum an der Spitze

Das ZDF hatte nicht nur das WM-Finale im Programm, sondern auch das stärkere der Halbfinals und insgesamt im Juli zwei WM-Spiele mehr als Das Erste. Kein Wunder also, dass die Marktführung ganz klar ans ZDF ging. 15,5 Prozent betrug der Monatsmarktanteil im Juli, Das Erste war mit 11,6 Prozent schon deutlich abgeschlagen und lag genau genommen kaum höher als das, was man von der ARD eigentlich auch in einem normalen Monat erwarten können müsste.

Bleibt noch der Blick auf die Privatsender der zweiten Generation. Bemerkenswert hier: Anders als die Konkurrenz schaffte es RTL II nicht, den Marktanteil im Vergleich zum Juni zu steigern und verharrte bei 5,0 Prozent. Allerdings gehörte RTL II im Vormonat auch zu jenen Sendern, die vergleichsweise wenig unter derm WM litten. Das Minus im Vergleich zum Vorjahr ist mit -0,7 Prozentpunkten trotzdem beachtlich. Vox konnte sich im Vergleich zum Juni um 0,5 Prozentpunkte steigern und kam auf nun 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. kabel eins erreichte 4,7 Prozent, ein Zugewinn von 0,3 Prozentpunkten.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Juli 17 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Juli 17

Das Erste

11,6 -3,0

+0,9

8,1

-4,0

+2,3

ZDF

15,5

-1,4

+2,5

9,4

-2,7

+3,3 RTL

7,8

+0,3

-0,7 10,6

+0,9

-0,7 Sat.1

6,4

+0,3

+/-0

7,9

+1,0

-0,1 ProSieben

4,3

+0,3

+0,2 9,6

+1,2

+0,7 Vox

4,6

+0,2

-0,5

6,4

+0,5

-0,9 RTL II

2,8

+/-0

-0,6 5,0 +/-0

-0,7

kabel eins

3,2

+0,1

-0,3

4,7

+0,3

-0,3

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste WM-Halbfinale: Frankreich - Belgien WM-Halbfinale: Frankreich - Belgien

ZDF WM-Finale: Frankreich - Kroatien WM-Finale: Frankreich - Kroatien

RTL Formel 1 - Deutschland - Das Rennen Formel 1 - Deutschland - Das Rennen Sat.1 Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Independence Day

ProSieben Vacation - Wir sind die Griswolds Vacation - Wir sind die Griswolds

Vox Oblivion

Oblivion

RTL II Mamma Mia!

Berlin - Tag & Nacht

kabel eins Otto - Der neue Film Otto - Der neue Film



Wie sich die kleineren Sender geschlagen im Juli geschlagen haben, lesen Sie am Nachmittag in Teil 2 unserer Monatsmarktanteils-Analyse



