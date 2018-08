Rückschlag: "Endlich Feierabend" hat steinigen Weg vor sich

© Sat.1/Andre Kowalski

Nach dem ohnehin schon mauen Auftakt am Montag lief es für das neue Sat.1-Magazin "Endlich Feierabend!" am zweiten Tag noch deutlich schlechter. Der Sender muss am Vorabend allerdings auch ein gänzlich anderes Publikum finden als zuletzt



01.08.2018 - 09:37 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2018 - 09:37 Uhr

Statt wie in den letzten Jahren die Scripted-Reality-Crime-Schiene bis an die Primetime heran zu führen, versucht Sat.1 nun am Vorabend ein anderes - und damit auf Dauer hoffentlich größeres - Publikum anzusprechen. Dass das - wenn überhaupt - nicht von jetzt auf gleich gehen würde, stand von vornherein zu befürchten und scheint sich mit Blick auf die Quoten nun auch zu bewahrheiten.

Nachdem der Auftakt des neuen Magazins "Endlich Feierabend!" am Montag mit 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon recht mau ausfiel, ging's am zweiten Tag sogar noch deutlich bergab: 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren das ernüchternde Ergebnis des zweiten Tages - damit wurden die üblichen Werte des Vorgängers "Auf Streife - Die Spezialisten" erstmal deutlich unterboten. 710.000 Zuschauer sahen insgesamt nur zu, das waren 200.000 weniger als am Tag zuvor.

Auf neuem Sendeplatz am Nachmittag tat sich "Auf Streife - Die Spezialisten" unterdessen ebenfalls schwer und kam am Dienstag nicht über 7,0 Prozent Marktanteil hinaus, obwohl "Auf Streife" direkt davor und "Klinik am Südring" direkt danach sogar zweistellige Marktanteile erzielte. Es gibt aber auch gute Nachrichten für Sat.1: Das "Frühstücksfernsehen" am Morgen etwa machte seine Sache auch am Dienstag mit 14,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wieder gut. Und die "Letzter Bulle"-Wiederholungen am Abend laufen immer besser und erreichten mit 8,8 und 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe neue Höchstwerte, klar über dem zuletzt erreichten Senderschnitt. "Akte 20.18" konnte da zwar nicht mithalten, holte mit 7,9 Prozent Marktanteil aber immerhin die beste Quote seit Mai.

Bei ProSieben konnte man sich unterdessen auf "Die Simpsons" verlassen, auch wenn derzeit noch Wiederholungen zu sehen sind. Mit 12,0 Prozent Marktanteil startete die gelbe Familie aber gut in den Abend, drei weitere Folgen holten zwischen 10,2 und 11,5 Prozent in der Zielgruppe. Danach wurde es mit "Family Guy" allerdings einstellig, "The Flash" kam mit Erstausstrahlungen nach 23 Uhr auf 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit ebenfalls kein Erfolg.

