Sat.1-"Krimiduell" floppt völlig, "Wollnys" trumpfen auf

Das "Krimiduell" zwischen Autoren und einem echten Kommissar wollte in Sat.1 kaum jemand sehen. Groß ist die Freude unterdessen bei RTL II: "Die Wollnys" meldeten sich dort mit dem besten Marktanteil seit drei Jahren zurück.



02.08.2018 - 09:21 Uhr von Uwe Mantel 02.08.2018 - 09:21 Uhr

Auf dem Papier klang das Konzept des "Krimiduells" in Sat.1 gar nicht so schlecht, in der ein echter Kommissar einen von gestandenen Krimiautoren geschriebenen Fall lösen musste, gar nicht so schlecht, die Umsetzung wusste dann allerdings weniger zu überzeugen und interessierte tatsächlich kaum jemanden: Nur 530.000 Zuschauer sahen im Schnitt zur besten Sendezeit zu, das entsprach beim Gesamtpublikum nur einem miserablen Marktanteil von 2,2 Prozent. In der Zielgruppe sah es mit 4,0 Prozent Marktanteil ebenfalls miserabel aus.

Der Blick auf den Vorabend hält dann gleich noch einen weiteren Tiefschlag für Sat.1 bereit: "Endlich Feierabend" hat auch am dritten Tag nochmal ein paar Zuschauer verloren, übrig waren nun nur noch 650.000, 60.000 weniger als am Tag zuvor. der Marktanteil in der Zielgruppe sank ebenfalls weiter auf nur noch 4,8 Prozent. Immerhin konnte sich "Genial daneben" im Anschluss aber auf 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigern, 920.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Der Tagesmarktanteil von Sat.1 lag am Mittwoch in der Zielgruppe aufgrund dessen nur bei 6,8 Prozent - ebenso wie bei RTL II - wo das, anders als bei Sat.1, aber ein voller Erfolg ist. Bei RTL II konnte man sich nicht nur über zweistellige Marktanteile für die Soaps am Vorabend freuen, in der Primetime legten überdies "Die Wollnys" ein tolles Comeback hin. 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - damit erzielte die Dokusoap den besten Wert seit drei Jahren. 930.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Besonders gut lief's bei den ganz jungen Zuschauern: In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen etrug der Marktanteil sogar 12,0 Prozent. Die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" rangierten hier um die 20-Prozent-Marke.

