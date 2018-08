Hitze-Special im Ersten hängt Kerner-Quiz locker ab

© ZDF/Wielandt GmbH

Das 45-minütige Special "Sommer extrem" hat sich fürs Erste ausgezahlt und lag in der Primetime mit Abstand vorn. Das Kerner-Quiz "Da kommst du nie drauf!" tat sich im ZDF schwer - und hatte weniger Zuschauer als "Bares für Rares" am Nachmittag



02.08.2018

Angesichts der nun schon über viele Wochen andauernden Hitzeperiode nahm Das Erste am Mittwoch eine weitere Sondersendung zur besten Sendezeit ins Programm - diesmal nicht als Brennpunkt, sondern in Form des gleich 45-minütigen Specials "Sommer extrem - Volle Strände und vertrocknete Felder". Und das war offenbar genau das, was diejenigen, die trotz Hitze vor dem Fernseher saßen, sheen wollten. Jedenfalls war es mit 3,42 Millionen Zuschauern die mit Abstand meistgesehene Primetime-Sendung am Mittwoch. Der Marktanteil lag nicht nur beim Gesamtpublikum bei guten 14,1 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 10,8 Prozent sehr gut aus. Der dadurch etwas nach hinten verschobene Mittwochsfilm "Eine Handvoll Briefe", bei dem es sich ohnehin nur um eine Wiederholung handelte, konnte da bei Weitem nicht mithalten: 2,49 Millionen Zuschauer wurden hier nur gezählt.

Recht ernüchternd war unterdessen auch das Abschneiden der Kerner-Show "Da kommst du nie drauf", die im ZDF erstmals am Mittwoch statt wie bislang am Donnerstagabend zu sehen war. Dort setzte es durchweg neue Tiefstwerte: Nur 2,71 Millionen Zuschauer wurden gezählt, die Marktanteile lagen mit 11,1 Prozent beim Gesamtpublikum wie auch 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unter dem ZDF-Senderschnitt.

Übrigens: Gleich vier ZDF-Sendungen hatten am Mittwoch mehr Zuschauer als die Primetime-Show. Das waren neben "heute" und "heute-journal" die Wiederholung von "SOKO Wismar" am Vorabend (2,84 Millionen Zuschauer) sowie "Bares für Rares" aus dem Nachmittagsprogramm. Horst Lichter zählte dort auch schon 2,84 Millionen Zuschauer, was zu diesem Zeitpunkt für hervorragende 25,8 Prozent Marktanteil reichte.

Während das ZDF am Abend schwächelte, zeigte sich der Ableger ZDFneo mit alter ZDF-Ware einmal mehr in Topform. "Ein starkes Team" zählte um 20:15 Uhr 2,17 Millionen Zuschauer, was für einen Marktanteil von 8,9 Prozent beim Gesamtpublikum reichte. "Wilsberg" holte im Anschluss mit 1,57 Millionen Zuschauern 7,6 Prozent Marktanteil. ZDFneo hatte damit insgesamt mehr Zuschauer als alle Primetime-Sendungen der Privaten. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit Marktanteilen von 3,3 und 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nicht ganz so gut aus, auch damit kann man bei ZDFneo aber gut leben.

Auf einen starken Abend blickt unterdessen auch Tele 5 zurück. Weil der Film "Last Passenger - Zug ins Ungewisse" in der Primetime mit 580.000 Zuschauern starke Marktanteile von 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt hatte, sahen das zum YouTube-Ausstieg des Senders produzierte Video "YouTube, Du Hure" im Anschluss ebenfalls noch 510.000 Zuschauer. Marktanteile von 2,2 Prozent bie Jung und Alt waren die Folge. Auch "Open Grave" hielt dieses Marktanteils-Niveau am späten Abend.

