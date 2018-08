"Teamwork"-Comeback nur Mittelmaß, "Asterix" obenauf

© ProSieben

Nach dem hervorragenden Comeback von "Schlag den Star" in der vergangenen Woche, lief Teil 2 der "ProSieben-Sommerspiele" deutlich schwächer: "Teamwork" war kein Flop, verharrte aber im Mittelmaß. Den Primetime-Sieg holte sich stattdessen Vox



03.08.2018 - 08:55 Uhr von Uwe Mantel

Unter dem Label "ProSieben-Sommerspiele" brachte ProSieben in der vergangenen Woche nach einer längeren Pause schon "Schlag den Star" auf den Bildschirm zurück und feierte mit 15,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen vollen Erfolg. In dieser Woche stand nun das Comeback von "Teamwork" auf dem Programm, das allerdings deutlich kleinere Brötchen backen musste.

Die diesmal rein weiblich besetzte Runde holte am Donnerstagabend in der Zielgruppe einen Marktanteil von 10,4 Prozent - angesichts der Tatsache, dass ProSieben in diesem Jahr in bislang keinem Monat im Schnitt einen zweistelligen Marktanteil erzielen konnte, ist das solides Mittelmaß, mehr aber auch nicht. 1,15 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Zum Vergleich: "Schlag den Star" zählte in der vergangenen Woche 1,81 Millionen Zuschauer. "red." konnte die guten Quoten der Vorwoche dann im Anschluss auch nicht mehr halten und fiel mit nur 7,6 Prozent Marktanteil sogar klar in den roten Bereich.

Um 20:15 Uhr setzte sich stattdessen Vox an die Spitze. Der Film "Asterix im Land der Götter" ließ den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf erfreuliche 12,5 Prozent Marktanteil steigen. 1,76 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Sehr zufrieden sein kann man auch bei Sat.1, wo "Deception" das Quotenniveau der vergangenen Woche weitgehend halten konnte und mit 11,8 Prozent Makrtanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weiterhin ein voller Erfolg ist. "Criminal Minds" fiel danach allerdings klar unter die 10-Prozent-Marke. Auch RTL kam noch knapp vor "Teamwork" durchs Ziel. "Alarm für Cobra 11" pendelte den Abend über bei Marktanteilen zwischen 10,9 und 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die meistgesehenen Sendungen des Tages liefen aber gar nicht in der Primetime. Ganz vorne platzierte sich einmal mehr "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", das am Vorabend diesmal 19,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Auf Platz 2 kam "RTL aktuell" durchs Ziel, das mit 19,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls hervorragend fuhr. Auch beim Gesamtpublikum waren die meistgesehenen Sendungen des Tages übrigens die Nachrichten: Das "heute-journal" hatte 3,61 Millionen Zuschauer, dahinter folgte "heute" mit 3,37 Millionen Zuschauern und die "Tageschau" mit 3,36 Millionen Zuschauern - jeweils nur die Ausstrahlung im Ersten und im ZDF ohne Parallel-Übertragungen auf anderen Sendern gewertet. Viele nutzen das Fernsehen an diesen heißen Tagen also vor allem, um sich kurz auf den aktuellen Stand der Nachrichtenlage bringen zu lassen.

