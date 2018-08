"The Wall" feiert gelungene Rückkehr bei RTL

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Am Freitag hat RTL die erste Ausgabe der neuen Staffel von "The Wall" gezeigt, die Quoten konnten sich durchaus sehen lassen. Insgesamt landete RTL am Freitag nur hauchdünn vor ProSieben, das vor allem am Nachmittag punktete.



04.08.2018 - 08:53 Uhr von Timo Niemeier 04.08.2018 - 08:53 Uhr

Mit im Schnitt 13,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist die erste Staffel von "The Wall" im vergangenen Jahr sicher kein Quoten-Kracher gewesen, sehr wohl aber ein solider Show-Erfolg. Und weil man in dem Format mit Frank Buschmann offenbar Potenzial sah, hat man es um eine zweite Staffel verlängert. Die erste neue Ausgabe kam nun auf 870.000 junge Zuschauer und 14,7 Prozent Marktanteil. Das war der drittbeste Wert in der Geschichte der Show, nur die ersten beiden Ausgaben der ersten Staffel liefen mit 16,1 und 15,7 Prozent noch besser.

Auch insgesamt präsentierte sich "The Wall" am Freitag in einer guten Verfassung. Auf 2,07 Millionen Zuschauer kam die Show, kein anderer Privatsender kam in der Primetime auf eine höhere Reichweite. Nicht vom guten Vorlauf profitieren konnte dann allerdings das nachfolgende Programm. Das Live-Programm von Dieter Nuhr sahen sich insgesamt nur 1,35 Millionen Menschen an, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei schwachen 9,5 Prozent.

Weil RTL am Vormittag und Nachmittag teils tief einstellige Marktanteile einfuhr, lag der Tagesmarktanteil des Senders nur bei 10,7 Prozent. Damit lag man nur knapp vor ProSieben, das 10,6 Prozent erreichte. Am Abend kamen dort die beiden "Terminator"-Filme "Genisys" und "Die Erlösung" auf solide 10,1 und 9,4 Prozent, am Nachmittag lief es aber richtig rund. Die Sitcoms holten hier bis zu 18,1 Prozent Marktanteil und auch "taff" überzeugte mit 16,3 Prozent. Recht unspektakulär verlief der Tag für Sat.1, zweistellige Marktanteile waren die Ausnahme. In der Primetime erreichte "111 verrückte Familien" 8,3 Prozent Marktanteil, zwei Folgen von "Knallerfrauen" holten im Anschluss 9,1 und 8,1 Prozent. Für "Ladykracher" und "Pastewka" ging es danach auf unter 7,0 Prozent.

Während RTL mit "The Wall" den Primetime-Sieg beim jungen Publikum einfuhr, landete insgesamt das ZDF vorn. "Der Alte" kam zunächst auf 3,11 Millionen Zuschauer, "Letzte Spur Berlin" unterhielt danach sogar 3,21 Millionen Menschen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 14,6 und 14,7 Prozent. Die drittmeistgesehene ZDF-Sendung hieß am Freitag "Bares für Rares". Bereits um 15 Uhr schalteten 2,96 Millionen Menschen ein, was zu 24,7 Prozent führte. Das Erste lockte in der Primetime mit dem Film "Verliebt in Amsterdam" 2,66 Millionen Menschen an, damit erreichte man 12,4 Prozent Marktanteil.

Teilen