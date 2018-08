ARD und ZDF machen die Tagessiege unter sich aus

© ARD/ZDF

ARD und ZDF erreichten am Samstag ohne Probleme die meisten Zuschauer, wobei auch sie die insgesamt niedrige TV-Nutzung zu spüren bekamen. Doch trotz hoher Temperaturen setzte sich Das Erste mit einer Show selbst beim jungen Publikum durch.



05.08.2018 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2018 - 09:25 Uhr

Weil RTL und ProSieben am Samstag in der Primetime Schwächen offenbarten (DWDL.de berichtete), konnte sich Das Erste über die meisten jungen Zuschauer zur besten Sendezeit freuen. 690.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich eine neue Ausgabe von "Frag doch mal die Maus" an, der Marktanteil lag bei sehr guten 12,0 Prozent. Nur die "Tagesschau" hatte noch mehr Zuschauer und kam auf 18,7 Prozent.

Auch insgesamt lief es für die Show mit Eckart von Hirschhausen sehr gut. Aufgrund des schönen Wetters wurde die Reichweite zwar auf 2,98 Millionen gedrückt - so wenige Zuschauer hatte die Show bislang noch nie. Mit den erzielten 14,5 Prozent Marktanteil kann man beim Sender aber trotzdem sehr zufrieden sein. Die "Tagesschau" informierte im Vorfeld noch 4,14 Millionen Zuschauer und sorgte für 22,4 Prozent.

Den Primetime-Sieg schnappte sich aber nicht "Frag doch mal die Maus", sondern das ZDF mit einer Wiederholung von "München Mord". Diese sahen sich 3,55 Millionen Menschen an, was zu 17,2 Prozent Marktanteil führte. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 9,3 Prozent rund, auch das ZDF landete damit beim jungen Publikum übrigens vor den Shows von RTL und ProSieben. "Der Kriminalist" interessierte danach noch 2,63 Millionen Menschen, das entsprach 12,3 Prozent beim Gesamtpublikum.

Trotz des Siegs in der Primetime ging Das Erste am Samstag mit 11,6 Prozent als Tagesmarktführer hervor, das ZDF musste sich mit Rang zwei und 11,2 Prozent begnügen. Das lag vor allem an der Daytime. Hier punktete Das Erste unter anderem mit den Übertragungen der European Championships. Bereits am Vormittag waren mehr als eine Million Zuschauer beim Schwimmen, Rudern und Radfahren dabei, gemessen wurden dabei bis zu 12,8 Prozent. Auch die Turn-Übertragung kam gegen Nachmittag noch auf solide 10,7 Prozent. Das ZDF konnte sich bei "Bares für Rares" zwar ebenfalls über sehr gute 15,8 Prozent freuen, sonst lief es für den Sender aber stets ein gutes Stück schlechter. Bis zur Mittagszeit waren zweistellige Marktanteile die Ausnahme, erst die Trödelshow drehte schließlich so richtig auf.

