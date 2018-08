Reichweiten-Rekord für "Sommerhaus"-Finale bei RTL

© MG RTL D

Das Finale von "Das Sommerhaus der Stars" hat einen neuen Reichweiten-Rekord eingefahren, so viele Menschen wie am Montag sahen noch nie zu. Bei RTL kann man auf die mit Abstand erfolgreichste Staffel des Formats zurückblicken.



14.08.2018 - 08:59 Uhr von Timo Niemeier 14.08.2018 - 08:59 Uhr

RTL hat bei der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" alles richtig gemacht. Die Quoten lagen von Anfang an auf einem richtig guten Niveau und sind nicht, so wie 2017, im Verlaufe des Sommers zurückgegangen - im Gegenteil. Zwischenzeitlich klopfte die Sendung an der Marke von 20 Prozent Marktanteil, diese Hürde verfehlte man aber knapp. Das Finale erzielte nun einen neuen Reichweiten-Rekord. 2,75 Millionen Menschen schalteten ein, mehr waren es bislang noch nie.

Auch beim jungen Publikum lief es erneut richtig gut: 1,46 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bescherten RTL hier 16,5 Prozent und den Tagessieg. Auf Staffelsicht lief es sogar noch ein wenig besser: Die sechs gezeigten Folgen erreichten im Schnitt 17,1 Prozent Marktanteil und lagen damit weit über den Durchschnittswerten der ersten beiden Durchläufe. 2016 hatte es noch zu etwa 13,9 Prozent gereicht, 2017 waren es rund 13,0 Prozent.

Marktanteils-Trend: Das Sommerhaus der Stars



Das "Sommerhaus" beflügelte schließlich auch "Extra", das sich am Montag auf einen neuen Jahresbestwert steigerte. 17,9 Prozent Marktanteil erzielte das Magazin mit Birgit Schrowange in der Zielgruppe, 2,27 Millionen Menschen blieben am späten Abend noch dran. "Spiegel TV" musste sich später mit 1,10 Millionen Zuschauern und 11,0 Prozent begnügen.

Etwas schwerfällig in den Abend gestartet ist Sat.1: Eine neue Folge von "MacGyver" erreichte 1,72 Millionen Zuschauer und nur 8,0 Prozent Marktanteil, eine weitere Episode steigerte sich danach aber auf deutlich bessere 9,7 Prozent. Das gleiche Schauspiel war dann auch später zu beobachten: Die erste Folge von "SEAL Team" kam nur auf 8,2 Prozent, danach reichte es für eine weitere Episode zu 10,3 Prozent. Bei ProSieben lag "The Big Bang Theory" zunächst bei exakt 10,0 Prozent, "The Middle" rutschte danach auf 9,1 Prozent ab. Die Nerds blieben danach zunächst ebenfalls bei einstelligen Marktanteilen hängen, lagen ab 22:15 Uhr dann aber wieder über der Marke von 10,0 Prozent.

