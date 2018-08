"Monsieur Claude" punktet im Ersten auch bei Jüngeren

© Das Erste

Der Film "Monsieur Claude und seine Töchter" hat dem Ersten tolle Quoten beschert, besonders beim jungen Publikum lief es deutlich besser als üblich. Insgesamt musste man sich nur dem Krimi im ZDF geschlagen geben.



14.08.2018 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 14.08.2018 - 09:41 Uhr

Mit seiner Sommerkino-Reihe fährt Das Erste weiterhin prächtig. Nachdem die "Grießnockerlaffäre" in der Vorwoche rund fünf Millionen Zuschauer unterhalten hatte, sah es in dieser Woche wieder richtig gut aus. Der Film "Monsieur Claude und seine Töchter" erreichte 4,73 Millionen Menschen ab drei Jahren, das entsprach 16,2 Prozent Marktanteil. Damit musste sich Das Erste nur knapp dem ZDF-Krimi "Ein Mann unter Verdacht" geschlagen geben, der auf 4,77 Millionen Zuschauer und 16,4 Prozent kam.

Beim jungen Publikum entschied Das Erste das Duell dann deutlich für sich: 1,29 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für starke 14,4 Prozent Marktanteil. Nur für RTL lief es ab 20:15 Uhr noch besser. Das ZDF musste sich zur gleichen Zeit mit 8,3 Prozent Marktanteil begnügen, wird damit aber sicherlich auch sehr gut leben können.

Am späten Abend drehten sich die Machtverhältnisse dann um: Beim ZDF erreichte "Mission: Impossible - Rogue Nation" 2,27 Millionen Zuschauer und 14,1 Prozent Marktanteil. Auch beim jungen Publikum wurden sehr gute 11,2 Prozent gemessen. Die "Tagesthemen" informierten zur gleichen Zeit 2,07 Millionen Menschen und kamen damit auf 9,6 Prozent. Die Doku "Wer ist das Volk?" sahen sich zuvor 2,20 Millionen Zuschauer (8,4 Prozent) an. 1,54 Millionen schalteten ab 22:45 Uhr schließlich noch die Doku "Wie gefährlich sind Kampfhunde?" an, das führte zu 9,2 Prozent Marktanteil.

