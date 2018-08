"Simpsons"-Start enttäuscht trotz harmloser Gegner

© 2017-2018 Fox and its related entities

Der Start der 29. "Simpsons"-Staffel hat ProSieben keine berauschenden Quoten beschert, der Marktanteil lag im einstelligen Bereich. Das ist vor allem deshalb bitter, weil RTL und Sat.1 mit ihren Serien-Wiederholungen nicht viel zu bieten hatten.



15.08.2018 - 09:40 Uhr von Alexander Krei 15.08.2018 - 09:40 Uhr

An die Erfolge vergangener Jahre konnte schon die letzte Staffel der "Simpsons" nicht anknüpfen - im Schnitt lag der Marktanteil zuletzt selbst bei neuen Folgen im einstelligen Bereich. Zumindest zum Auftakt der 29. Staffel hätte es aus Sicht von ProSieben aber durchaus etwas mehr sein dürfen, zumal sich die Konkurrenz am Dienstagabend in Grenzen hielt. Auf gerade mal 8,9 Prozent Marktanteil kam die neue Folge der Zeichentrickserie um 20:15 Uhr.

Insgesamt schalteten im Schnitt lediglich 880.000 Zuschauer ein. Damit erreichten die "Simpsons" sogar weniger Zuschauer als drei im Anschluss gezeigte Wiederholungen, die zumindest zeitweise die Millionen-Marke knackten. Ein zweistelliger Marktanteil war aber auch hierfür nicht drin - die Werte bewegten sich stattdessen zwischen 9,1 und 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch im weiteren Verlauf des Abends blieben die Quoten von ProSieben ernüchternd. Zwei Folgen von "Family Guy" blieben bei 7,2 und 8,5 Prozent hängen, "The Flash" geriet anschließend mit weniger als sieben Prozent unter die Räder.

Am späten Abend hatte indes auch RTL mit Problemen zu kämpfen und kam mit Wiederholungen von "Bones" zunächst nicht über 7,4 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Besser lief es für "Der Lehrer": Die Serie startete um 20:15 Uhr mit soliden 11,2 Prozent Marktanteil in den Wiederholungs-Reigen und hielt sich bis 21:45 Uhr im zweistelligen Bereich - danach ging es jedoch auf 8,9 Prozent nach unten. Im Schnitt kamen die vier Halbstünder auf gut eineinhalb Millionen Zuschauer.

In Sat.1 steigerte sich ein Aufguss von "Der letzte Bulle" auf bis zu 1,79 Millionen, enttäuschte in der Zielgruppe aber mit Werten von 5,4 und 6,9 Prozent. Umso überraschender, dass "Akte 20.18 Spezial" um 22:15 Uhr aufdrehte und mit 9,2 Prozent Marktanteil so gut lief wie seit Ende Januar nicht mehr - auch damals war es übrigens ein Spezial, das ungewöhnlich erfolgreich war. Insgesamt erreichte die Sendung diesmal 1,25 Millionen Zuschauer.

