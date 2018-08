"Frühstücksfernsehen" stark wie seit 2012 nicht mehr

© Sat.1

Das "Frühstücksfernsehen" ist für Sat.1 weiterhin eine Bank, am Donnerstag reichte es für den besten Marktanteil seit Mai 2012. Auch zur besten Sendezeit kann sich Sat.1 über gute Quoten freuen, lediglich der Vorabend macht weiter große Probleme.



17.08.2018 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 17.08.2018 - 09:12 Uhr

Sat.1 hat am Donnerstag einen sehr guten Tagesmarktanteil in Höhe von 10,5 Prozent eingefahren, so gut läuft es für den Sender nur selten. Die Probleme lagen vor allem am Vorabend, sonst lief es auffallend gut. Vor allem das "Frühstücksfernsehen" performte richtig stark. 530.000 Zuschauer erreichte die Sendung im Schnitt, das sorgte schon beim Gesamtpublikum für sehr gute 14,1 Prozent Marktanteil. Noch deutlich besser lief es dann bei den 14- bis 49-Jährigen, wo die Sendung auf 21,4 Prozent Marktanteil kam - einen besseren Wert erzielte das Format im laufenden Jahr noch nicht. Um einen stärkeren Tag zu finden, muss man schon bis Mai 2012 zurückgehen, damals erzielte das "Frühstücksfernsehen" einmal 21,7 Prozent.

Die nachfolgende "Klinik am Südring"-Wiederholung profitierte von den starken Werten und kam ebenfalls auf sehr gute 13,3 Prozent und auch "Im Namen der Gerechtigkeit" hielt sich am Vormittag bei 10,6 Prozent. "Anwälte im Einsatz" steigerte sich danach sogar wieder bis auf 15,1 Prozent, exakt diesen Marktanteil holte ab 14 Uhr auch "Auf Streife". Bis 17:30 Uhr lag Sat.1 mit seinen Scripted Realitys bei zweistelligen Werten, danach begannen aber die Probleme. "Schicksale" erreichte nur 8,2 Prozent Marktanteil, "Endlich Feierabend" stürzte dann sogar auf 6,4 Prozent ab. Und auch "Genial daneben - Das Quiz" tat sich mit 5,9 Prozent schwer wie immer.

Bessere Nachrichten gab es für Sat.1 dann wieder aus der Primetime, wo "Deception" sein gutes Niveau der vergangenen Woche bestätigen und sogar zulegen konnte. 1,86 Millionen Menschen schalteten die neue Folge der Serie ein, 810.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 12,4 Prozent. Zwei Folgen von "Criminal Minds" erreichten danach nur noch 8,6 und 8,1 Prozent, "Elementary" musste sich gar mit 7,5 Prozent begnügen.

Und noch ein kurzer Blick auf Sat.1 Gold, wo am Donnerstag mit "Der Schlagerbulli" ein neues Format gestartet ist. 300.000 Zuschauer schalteten ein und sorgten so beim Gesamtpublikum für immerhin 1,3 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum lief es mit 0,9 Prozent aber eher schlecht. Auch "Tierisch süß" und "Wunderwelt Wissen" blieben im Anschluss unter der Marke von 1,0 Prozent hängen, erst das Magazin "Lebenslust" steigerte sich ab 23 Uhr auf 1,5 Prozent.

