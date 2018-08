Bommes hängt Gottschalk, Jauch und Schöneberger ab

© MG RTL D / Frank Hempel

Die neue RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" hat zum Start nicht mehr Zuschauer erreicht als zuletzt "Die 2" und musste sich deutlich dem Special von "Gefragt - gejagt" geschlagen geben. In der Zielgruppe gab's jedoch den Tagessieg.



19.08.2018 - 08:59 Uhr von Alexander Krei 19.08.2018 - 08:59 Uhr

Gleich vier Shows kämpften am Samstagabend um die Gunst des Publikums - ungewöhnlich für einen Tag im August. Das machte es der neuen RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger nicht gerade leicht. Das Ziel, mit dem neuen Format wieder mehr Zuschauer als zuletzt mit der Vorgänger-Show "Die 2" vor den Fernseher zu locken, ist zumindest bei der Premiere nicht aufgegangen.

Im Schnitt waren lediglich 2,61 Millionen Zuschauer bei der knapp vierstündigen Sendung dabei - nur eine "Die 2"-Ausgabe verzeichnete in den vergangenen fünf Jahren eine niedrigere Reichweite. Der Gesamt-Marktanteil lag dennoch bei guten 12,5 Prozent, was angesichts der geballten Star-Power der Protagonisten aber natürlich trotzdem etwas ernüchternd ist, aber immer noch weit mehr war, als RTL zuletzt mit "Einstein Junior" schaffte. Ebenfalls bitter: Gottschalk, Jauch und Schöneberger mussten sich Alexander Bommes geschlagen geben, der im Ersten zum "Quiz-Marathon" bei "Gefragt - gejagt" lud.

Die ARD-Show konnte zwar nicht an die mehr als fünf Millionen Zuschauer anknüpfen, die beim bislang letzten Ausflug in die Primetime dabei waren, schlug sich mit 3,82 Millionen Zuschauern sowie 17,6 Prozent Marktanteil aber dennoch prächtig. Für die Spitzenposition in der Primetime sollte aber auch das nicht reichen: Die sicherte sich das ZDF mit einer Krimi-Wiederholung. "Ein starkes Team" kam zu Beginn des Abends auf 4,16 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,3 Prozent.

Zumindest in der Zielgruppe lag "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstag jedoch an der Spitze: 950.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil hier auf 15,5 Prozent - ein Wert mit dem man bei RTL ganz sicher auf Dauer gut leben könnte. "Gefragt - gejagt" wusste hier mit 11,4 Prozent zu überzeugen. Im Ersten punktete zudem schon am Vorabend die "Sportschau" mit dem DFB-Pokal: 13,1 Prozent waren hier ab 18:00 Uhr beim jungen Publikum drin, insgesamt sorgten 3,18 Millionen Zuschauer für 20,8 Prozent Marktanteil.

Teilen