"Polizeiruf" siegt mit ungewöhnlich schwachen Quoten

Womöglich wähnten viele die Sonntagskrimis des Ersten noch in der Sommerpause: Der "Polizeiruf 110" setzte sich am Sonntag um 20:15 Uhr zwar klar an die Spitze, die Quoten waren allerdings so gering wie seit vielen Jahren nicht.



20.08.2018 - 09:18 Uhr von Uwe Mantel 20.08.2018 - 09:18 Uhr

Die Folge "Das Gespenst der Freiheit" aus der Reihe "Polizeiruf 110" heimste im Vorfeld überwiegend überschwängliches Lob ein - das der Film jedoch nicht in den sonst gewohnten Quotenerfolg ummünzen konnte. Zwar setzte sich der "Polizeiruf" in der Primetime beim Gesamtpublikum klar an die Spitze, mit 4,34 Millionen Zuschauern wurde aber die mit großem Abstand geringste Zuschauerzahl seit vielen Jahren gemessen. Zum Vergleich: Bislang lag der Tiefstwert der letzten fünf Jahre bei rund sechs Millionen Zuschauern.

Das lag zum Teil natürlich daran, dass im Sommer die TV-Nutzung generell geringer ist, das erklärt die Schwäche aber eben nur zum Teil, denn auch der Marktanteil fiel deutlich geringer aus als gewohnt. 15,9 Prozent betrug er beim Gesamtpublikum. Zuletzt lag der Marktanteil im Oktober 2015 überhaupt knapp unter der 20-Prozent-Marke. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es diesmal für 10,3 Prozent, auch das war weniger als man es von der Reihe gewohnt ist. Vor zwei Wochen hatte schon ein in den Sommer verlegter "Tatort" aus Österreich ungewöhnlich niedrige Quoten geholt, auch der Kino-"Tatort" mit Til Schweiger blieb aus Reichweiten- und Quotensicht hinter den "Tatort"-üblichen Werten zurück. Die ARD wäre wohl gut beraten, in den kommenden Jahren wieder eine konsequentere Sommerpause bei ihren Krimireihen einzulegen.

Im Anschluss meldete sich dann auch Anne Will mit eher überschaubaren Werten aus der Sommerpause zurück. 2,55 Millionen Zuschauer schalteten ein, mehr als 10,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es mit der Debatte über den "Dürre-Sommer" für 6,0 Prozent Marktanteil. Am Vorabend hatte Das Erste mit den Berichten über die DFB-Pokalspiele immerhin 2,66 Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. 14,8 Prozent Marktanteil wurden hier beim Gesamtpublikum gemessen, 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

