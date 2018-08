Daytime vermiest RTL die Freude über den Tagessieg

© RTL

Mit dem Film "The Transporter Refueled" setzte sich RTL am Sonntag in der Zielgruppe an die Spitze. Doch der Blick auf den ernüchternden Tagesmarktanteil und Platz 3 in der Tagesabrechnung dürfte trotzdem für Ernüchterung sorgen.



20.08.2018 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 20.08.2018 - 09:29 Uhr

Auf den ersten Blick lief es am Sonntag für RTL gar nicht schlecht. Der Film "The Transporter Refueled" setzte sich mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent in der Zielgruppe an die Spitze der Tagescharts. Sat.1 blieb mit "Tammy" und 11,6 Prozent Marktanteil ebenso dahinter wie der "Polizeiruf" im Ersten und "American Sniper" bei ProSieben, die jeweils knapp über 10 Prozent erreichten. Auch am Vorabend lief es für "Die Versicherungsdetektive" nicht schlecht, der Marktanteil belief sich hier auf 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "RTL aktuell" holte direkt davor sogar 15,8 Prozent Marktanteil.

Und trotzdem: Blickt man auf die Tagesmarktanteile, dann kam RTL nicht über schwache 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Damit landete man nicht nur über einen Prozentpunkt hinter Tagesmarktführer Sat.1 - das vor allem von "Promi Big Brother" beflügelt wurde - sondern auch noch hinter ProSieben. Schuld ist die eklatante Schwäche von RTL abseits der Primetime.

Am Morgen pendelten schon die Scripted-Reality-Wiederholungen von "Familien im Brennpunkt" und den "Trovatos" nur zwischne 6 und 8,6 Prozent marktanteil in der Zielgruppe, für "Die 100 kuriosesten Gänsehaut-Momente" blieben ebenso wie für den Viererpack "Undercover Boss" auch nur Marktaneile im einstelligen Bereich. In diesem schwachen Umfeld konnte auch das auf Sonntag gewechselte "Explosiv - Weekend" nicht punkten und blieb bei 8,2 Prozent Marktanteil hängen. 910.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Exclusiv - Weekend" konnte sich im Anschluss immerhin auf 11,3 Prozent steigern. Am späten Abend schlug dann wohl nicht zuletzt die Konkurrenz durch "Promi Big Brother" ins Kontor: Der Film "Collide" kam nach 22 Uhr nicht über 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

