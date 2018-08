"Promi BB" zieht auch Strunz' "Akte" kräftig mit nach oben

© Sat.1

"Akte 20.18" mit Claus Strunz hat am Dienstag den höchsten Marktanteil seit drei Jahren eingefahren, profitiert hat die Sendung vor allem vom nach wie vor sehr starken "Promi Big Brother". In der Primetime sah es für Sat.1, wie für einige andere Sender auch, aber schlecht aus.



22.08.2018 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 22.08.2018 - 09:06 Uhr

"Promi Big Brother" präsentiert sich in diesem Jahr in einer ausgezeichneten Verfassung, auch am Dienstag reichte es für richtig gute Quoten. 900.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bescherten Sat.1 am späten Abend 16,6 Prozent Marktanteil. 1,88 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe insgesamt an. Keine andere Sendung nach 20:15 Uhr hatte mehr Zuschauer, der Tagessieg beim jungen Publikum ging dennoch an "GZSZ" am Vorabend.

Vom starken Vorlauf profitierte in Sat.1 auch "Akte 20.18", das sich am Dienstag ausschließlich mit "Promi Big Brother" beschäftigte, spürbar: Das Magazin mit Claus Strunz erreichte exakt eine Million Zuschauer und kam in der jungen Zielgruppe so auf starke 16,7 Prozent Marktanteil. Das war der höchste Wert für das Format seit August 2015 - auch damals lief "Promi Big Brother" im Vorprogramm. Ansonsten war es für Sat.1 aber weitestgehend ein Tag zum Vergessen: Zwei alte Folgen von "Der letzte Bulle" blieben in der Primetime bei jeweils 6,3 Prozent Marktanteil hängen, "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" machten ihre Sache am Vorabend mit 5,0 und 5,5 Prozent noch schlechter. Auch deshalb kam Sat.1, trotz "Promi BB", nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,2 Prozent.

Aber auch andere Sender hatten am Dienstag so ihre Probleme. RTL etwa erreichte einen Tagesmarktanteil von 9,7 Prozent. Das lag einerseits am schwachen Vormittag und Nachmittag, aber auch am Abend lief nicht alles nach Plan. Drei von vier "Der Lehrer"-Folgen hielten sich bei zweistelligen Marktanteile, aber auch hier waren in der Spitze nur 11,0 Prozent drin. "Bones" kam ab 22:15 Uhr lediglich auf 7,3 Prozent, auch eine zweite Folge erreichte schwache 8,5 Prozent.

Bei ProSieben holte eine neue "Simpsons"-Folge 10,6 Prozent Marktanteil und lag damit deutlich über dem Senderschnitt, zum Staffel-Auftakt in der vergangenen Woche lief es mit 8,9 Prozent noch deutlich schlechter. Die Reichweite fiel mit 850.000 aber auf einen neuen Tiefstwert für eine neue Episode, aus der Zielgruppe sahen 710.000 Menschen zu. Danach waren für ProSieben nur noch einstellige Marktanteile drin. Bis nach 23 Uhr hielt man sich noch immerhin zwischen Werten von 8,0 und 9,8 Prozent, danach ging es aber steil bergab. "The Flash" kam mit zwei Folgen nur auf 5,2 und 6,3 Prozent.

Teilen