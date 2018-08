"Bachelorette" stoppt vor dem Finale den Abwärtstrend

© MG RTL D

Nachdem der Quoten-Trend zuletzt nach unten zeigte, lief es für "Die Bachelorette" eine Woche vor dem Finale wieder deutlich besser. Während die RTL-Kuppelshow einen neuen Bestwert markierte, litt "Stern TV" unter "Promi Big Brother".



23.08.2018 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 23.08.2018 - 09:13 Uhr

Mit den starken Quoten des Vorjahres kann "Die Bachelorette" in diesem Jahr zwar nicht mithalten, doch kurz vor dem Finale kann sich RTL nun zumindest über steigende Quoten seiner Kuppelshow freuen. Am Mittwoch schalteten im Schnitt 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, die einem überzeugenden Marktanteil von 14,6 Prozent entsprachen. Das waren über zwei Prozentpunkte als noch vor sieben Tagen und reichte sogar für einen neuen Staffel-Bestwert.

Marktanteils-Trend: Die Bachelorette



Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,95 Millionen Zuschauern höher aus als in den vergangenen Wochen. "Stern TV" litt dafür im weiteren Verlauf des Abends unter der Stärker von "Promi Big Brother" und erreichte lediglich 1,34 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe ging der Marktanteil auf schwache 9,0 Prozent zurück - es war erst das dritte Mal, dass das Magazin mit Steffen Hallaschka in diesem Jahr einen einstelligen Wert hinnehmen musste.

Um 20:15 Uhr punktete indes abseits der "Bachelorette" auch das ZDF: 4,39 Millionen Zuschauer entschieden sich für "Aktenzeichen XY... ungelöst" und machten die Fahndungssendung zur Nummer 1 beim Gesamtpublikum vor dem ARD-Drama "Am Ende des Sommers", das als Wiederholung auf 2,83 Millionen Zuschauer kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging "XY" zudem mit sehr guten 12,2 Prozent Marktanteil als größter RTL-Verfolger hervor.

Dahinter reihte sich die ProSieben-Serie "Grey's Anatomy" ein, die es in dieser Woche auf gute 11,3 Prozent Marktanteil brachte und insgesamt 1,14 Millionen Zuschauer erreichte. Der Ableger "Seattle Firefighters" musste sich danach mit 8,8 Prozent begnügen, ehe zwei "Younger"-Folgen mit Werten von 6,0 und 5,4 Prozent erneut schwächelten. Noch härter traf es jedoch die Vox-Serie "Conviction", die zu später Stunde nicht über 4,3 Prozent hinauskam. Bei RTL II lief's indes zumindest zum Start in den Abend richtig gut: "Die Wollnys" punkteten mit 8,1 Prozent Marktanteil, fast eine Million Zuschauer schalteten ein.

Teilen