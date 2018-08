"Global Gladiators" startet schwächer als vor einem Jahr

© ProSieben

Die Abenteuershow "Global Gladiators" hat sich mit unspektakulären Quoten zurückgemeldet und startete sogar schwächer als vor einem Jahr. "red" fiel gegen "Promi Big Brother" danach sogar auf einen Tiefstwert. Immerhin war auf die Sitcoms Verlass.



24.08.2018 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 24.08.2018 - 08:46 Uhr

Trotz durchwachsener Zuschauerzahlen hat sich ProSieben entschieden, seine Realityshow "Global Gladiators" in eine zweite Staffel zu schicken. Diese feierte am Donnerstagabend Premiere, doch der große Durchbruch blieb aus Quotensicht auch diesmal aus. Zum Auftakt lief es sogar schwächer als vor einem Jahr: 1,14 Millionen Zuschauer bedeuteten die bislang niedrigste Reichweite aller bislang gezeigten Folgen, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei mäßigen 8,9 Prozent.

Gemessen an "red" waren die Gladiatoren aber noch einigermaßen gut bedient: Das Magazin sackte im Anschluss auf einen bitteren Tiefstwert ab. Gerade mal 4,7 Prozent betrrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - hier machte sich die Konkurrenz durch "Promi Big Brother" kräftig bemerkbar. Insgesamt blieben nur 440.000 Zuschauer dran. Auch "Big Stories" tat sich zu später Stunde schwer und kam nicht über 4,6 Prozent Marktanteil hinaus.

Unterm Strich reichte es für ProSieben am Donnerstag trotzdem noch zu einem Tagesmarktanteil von 9,6 Prozent, was man vor allem dem starken Nachmittagsprogramm zu verdanken hat. Dort erreichte "Two and a half Men" bis zu 18,2 Prozent und auch "The Big Bang Theory" bewegte sich mit bis zu 16,3 Prozent weit über den Normalwerten des Senders. "taff" nutzte den Vorlauf und wusste mit 13,4 Prozent Marktanteil ebenfalls zu überzeugen.

Starke Quoten gab's am Nachmittag aber auch für den Ableger ProSieben Maxx, wo mit "Dragon Ball Z Kai", "Eureka Seven" und "Naruto Shippuden" gleich drei Animes mehr als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhren. Am späten Abend konnte sich der Männersender dann auch noch auf die Wrestling-Show "Smackdown" verlassen, die 180.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,3 Prozent erreichte.

