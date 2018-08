Bundesliga-Auftakt drückt "Promi Big Brother" auf Staffeltief

© DFL

Fast sieben Millionen Zuschauer verfolgten am Freitagabend das Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison. Das machte den Konkurrenten das Leben schwerer. Stärkster Verfolger war in der Zielgruppe "Promi Big Brother", das aber ein Staffeltief markierte



25.08.2018 - 09:20 Uhr von Uwe Mantel 25.08.2018 - 09:20 Uhr

Seit diesem Freitag rollt nun also auch in der 1. Fußball-Bundesliga wieder der Ball - und weil das Eröffnungsspiel am Freitagabend wieder einmal der FC Bayern München bestritt, konnte aus Quotensicht für das ZDF nicht viel schief gehen. Tatsächlich dominierte die Übertragung das TV-Geschehen am Freitagabend bei Jung und Alt: 6,99 Millionen Zuschauer sahen die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim im ZDF im Schnitt. Das reichte für sehr gute 27,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 25,1 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr gut aus.

Kleiner Wermutstropfen fürs ZDF: Das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison hatten sogar fast acht Millionen Zuschauer gesehen. Als die Bayern 2016 zum Saison-Auftakt gegen Werder Bremen ran mussten, lag die Zuschauerzahl mit knapp sechs Millionen allerdings auch schon spürbar niedriger. Im Anschluss an den Fußball zeigte das ZDF noch Zusammenfassungen vom Behindertensport. So sahen immerhin noch 2,86 Millionen Zuschauer einen Bericht übers Rollstuhl-Basketball, was um kurz vor 23 Uhr noch immer über 15 Prozent Marktanteil entsprach.

Sehr zufrieden mit dem Start in den Samstagabend kann man unterdessen aber auch beim Ersten sein. Trotz der starken Konkurrenz sammelte der Film "Gestern waren wir Fremde" nämlich 3,85 Millionen Zuschauer ein, was erfreulichen 15,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil mit 7,6 Prozent zumindest solide. Bei den jüngeren Zuschauern war neben dem Fußball vor allem "Promi Big Brother" gefragt. Zur Halbzeit gab es angesichts der Fußball-Konkurrenz allerdings ein Staffel-Tief zu verzeichnen.

So schalteten am Freitagabend ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,66 Millionen Zuschauer ein, das war eine halbe Million weniger als noch am Donnerstag, obwohl die Sendung nun zwei Stunden früher begann. Nicht nur die absolute Reichweite lag damit niedriger als bei jeder Ausgabe der ersten Woche, auch der Marktanteil fiel mit 7,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen spürbar geringer aus. Zuletzt hatte "Promi Big Brother" bei rund 20 Prozent gelegen, die ebenfalls um 20:15 Uhr gestartete Einzugsshow in der vergangenen Woche erzielte knapp 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die "Promi Big Brother - Late Night Show" bei Sixx war am Freitag nicht in Bestform, mit 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gab's auch hier den bislang schwächsten Wert dieser Staffel - der aber dennoch meilenweit über dem Senderschnitt lag. 330.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Marktanteils-Trend: Promi Big Brother



Teilen