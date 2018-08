DTM-Nachtrennen blass, King of Pop mit starken Quoten

© Sat.1 / Guido Engels

Nachdem die DTM zuletzt schon in Sat.1 wenig reißen konnte, lief's nun auch für das zu kabel eins ausgelagerte Nachtrennen nicht gut. Nicht mal eine halbe Million Zuschauer waren dabei. Vox konnte dagegen mit seiner Michael-Jackson-Doku punkten.



26.08.2018

Die Rennen der DTM haben sich für Sat.1 in den vergangenen Wochen noch nicht als Quoten-Erfolg erwiesen - zeitweise lag der Marktanteil in der Zielgruppe sogar bei weniger vier Prozent. Bedingt durch "Promi Big Brother" war die Premiere des Nachtrennens in Misano am Samstagabend allerdings nicht in Sat.1 zu sehen, sondern bei kabel eins. Doch auch dort lief es aus Quotensicht nicht rund.

Gerade mal 460.000 Zuschauer verfolgten ab 22:30 Uhr die Übertragung. Kurios: Die Vorberichterstattung hatten zuvor noch knapp 600.000 Zuschauer wollen. Ernüchternd fiel zudem der Marktanteil in der Zielgruppe aus: Mehr als 2,6 Prozent waren für kabel eins nicht drin. Die anschließende Analyse kam dann sogar auf nur noch 1,2 Prozent sowie insgesamt 250.000 Zuschauer.

"Lethal Weapon" und "Hawaii Five-0" hatten ihre Sache zum Start in den Abend besser gemacht, bieben mit Marktanteilen von 3,9 und 4,1 Prozent aber ebenfalls im roten Bereich hängen. Das galt zunächst auch für RTL II, wo sich nur 4,3 Prozent der Zuschauer für "Höllische Beziehungen" begeistern konnten. Erst mit "Hartz und herzlich" zog der Marktanteil zu später Stunde noch einmal kräftig an und lag bei starken 9,0 Prozent.

Durchweg erfolgreich war dagegen Vox mit seiner Jackson-Dokumentation "Mein Freund Michael - Der King of Pop wird 90" erreichte ab 20:15 Uhr im Schnitt sehr gute 9,4 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten 1,19 Millionen Zuschauer ein.

