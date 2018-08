Starkes "Promi Big Brother", Rekord für Late Night

© SAT.1

Nach zwei recht durchwachsenen Staffeln hat Sat.1 in diesem Jahr bei "Promi Big Brother" alles richtig gemacht, auch der Start in die zweite Woche hat dem Sender tolle Quoten beschert. Bei Sixx gab es für die Late Night Show zur Sendung einen neuen Rekord.



28.08.2018 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2018 - 09:44 Uhr

"Promi Big Brother" kann das starke Niveau der vergangenen Tage auch zum Start in Woche zwei halten und steuert auf die stärkste Staffel seit 2015 zu. Am Montag schalteten 910.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 16,5 Prozent. Die Show war damit die erfolgreichste Sat.1-Sendung am Montag und die vierterfolgreichste insgesamt. Die Gesamt-Reichweite betrug 2,02 Millionen.

"MacGyver" konnte seine Performance der vergangenen Wochen in etwa bestätigen, zweistellige Marktanteile waren am Montag allerdings nicht drin. Zwei Folgen erreichten 9,7 und 8,6 Prozent Marktanteil. Die Reichweite bei beiden Folgen lag in etwa bei 1,80 Millionen. Groß sind die Probleme dagegen am Vorabend: "Endlich Feierabend" erzielte nur 4,9 Prozent Marktanteil, "Genial daneben - Das Quiz" kam danach auf 6,1 Prozent.

Doch noch einmal kurz zurück zu "Promi Big Brother", das ja auch Sixx seit Tagen gute Quoten beschert. Am Montag war die Late Night Show so erfolgreich wie nie: 510.000 Menschen sahen sich die Sendung ab kurz vor Mitternacht an, mehr waren es bislang noch nie. Und auch der Marktanteil in der Zielgruppe lag mit 8,2 Prozent auf einem Rekordwert, bislang lag der Bestwert in der laufenden Staffel bei 7,1 Prozent.

Bei ProSieben erlebte "The Middle" um 20:45 Uhr einen seiner besseren Tage und holte mit 9,7 Prozent den besten Wert seit rund einem Monat, "The Big Bang Theory" war zuvor mit 11,2 Prozent aber auch sehr erfolgreich. Die Nerds blieben nach "The Middle" mit zwei Folgen im einstelligen Bereich hängen, nur um sich danach auf mehr als 10 Prozent zu steigern. "Mom" enttäuschte am späten Abend mit 8,4 und 7,3 Prozent Marktanteil, erst nach Mitternacht erzielte die Serie 10,3 Prozent.

Bei Nitro legte derweil "100% Bundesliga" am späten Abend zu - trotz "Promi Big Brother"-Konkurrenz. In den vergangenen zwei Wochen kam die Sendung nur auf jeweils rund 150.000 Zuschauer, nun sahen 270.000 Menschen zu. Der Bundesliga-Start hat dem Format wohl einige zusätzliche Zuschauer beschert. Beim jungen Publikum lief es mit 1,6 Prozent ebenfalls recht gut, der bislang höchste gemessene Wert der Sendung liegt bei 1,9 Prozent.

