Etwas Hoffnung für neues RTL-Nachmittagsprogramm

31.08.2018 - 09:26 Uhr von Alexander Krei 31.08.2018 - 09:26 Uhr

Kommt der neue RTL-Nachmittag doch noch in Schwung? Am Donnerstag gab es zumindest leise Anzeichen für Besserung. Insbesondere die Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben" wusste um 16:00 Uhr mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent in der Zielgruppe zu überzeugen. Das war der beste Wert für das Format seit der Rückkehr, insgesamt schalteten immerhin 800.000 Zuschauer ein. Eine weitere Folge hatte zuvor allerdings zunächst nur 560.000 Zuschauer sowie 10,2 Prozent Marktanteil erzielt.

Einen Bestwert gab es um 14:00 Uhr auch für "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal", das allerdings erneut einstellig blieb. Mit einem Marktanteil von 9,8 Prozent blieb das Format zwar weiter im roten Bereich, lag aber zumindest deutlich vor der Sat.1-Reihe "Auf Streife", die nicht über 7,2 Prozent hinauskam. Am späten Nachmittag steigerte sich die neue RTL-Soap "Freundinnen - Jetzt erst recht!" auf 8,2 Prozent Marktanteil, was ebenfalls einen Rekord bedeutete. Die dürftigen 3,8 Prozent vom Dienstag hat die Serie damit also wohl vorerst hinter sich gelassen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Sat.1 im Duell mit RTL aber erneut die Nase vorn: "Klinik am Südring - Die Familienhelfer" schlug sich mit 10,4 Prozent Marktanteil ordentlich, doch das nachfolgende Programm fiel dann schnell wieder in die Einstelligkeit. So enttäuschte "Endlich Feierabend!" um 18:00 Uhr mit nur 4,5 Prozent Marktanteil, "Genial daneben - Das Quiz" blieb bei desolaten 4,7 Prozent hängen. Für die Show mit Hugo Egon Balder war das der bislang zweitschlechteste Wert - ein Aufwärtstrend ist weiter nicht erkennbar.

Richtig rund lief es indes am Nachmittag für ProSieben, wo insbesondere "The Big Bang Theory" mächtig aufdrehte. Bis zu 16,8 Prozent Marktanteil verbuchte die Sitcom. Zuvor punktete auch schon "Two and a half Men" mit 15,0 Prozent in der Spitze, "The Middle" kam danach auf 13,1 Prozent. Auch auf "taff" konnte sich der Sender angesichts eines Marktanteils von 12,6 Prozent in der Zielgruppe verlassen.

