Neuer RTL-Nachmittag: 1. Woche endet mit Tiefschlag

Nachdem die neuen Formate am RTL-Nachmittag zuletzt zumindest eine positive Tendenz gezeigt hatten, gab's am Freitag nochmal neue Tiefstwerte. Noch schlechter als "Superhändler" und "Freundinnen" lief die Scripted Reality dazwischen.



01.09.2018 - 09:48 Uhr von Uwe Mantel 01.09.2018 - 09:48 Uhr

Sehgewohnheiten am Nachmittag zu ändern ist keine allzu leichte Aufgabe, insofern ist es zu früh, nach einer Woche ein abschließendes Urteil zu fällen. Doch klar ist: Der Blick auf die neue Daytime dürfte die RTL-Verantwortlichen langsam nervös werden lassen. Nachdem es am Donnerstag noch Lichtblicke zu vermelden gab, setzte es am Freitag nochmal richtige Tiefschläge. Um 14 Uhr fiel die Trödelshow "Die Superhändler - 4 Räume 1 Deal" mit nur noch 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen neuen Tiefstwert. Gerade mal 490.000 Zuschauer sahen zu.

Zum Vergleich: Sat.1 erzielte mit "Auf Streife" zur gleichen Zeit 12,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ProSieben mit "Two and a half Men" bis zu 13,9 Prozent, selbst kabel eins deklassierte RTL mit 11,4 Prozent Marktanteil für "The Mentalist" regelrecht. Dabei war der Tiefpunkt für RTL noch gar nicht erreicht, der folgte eine Stunde später: "Meine Geschichte - Mein Leben" ging mit 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen völlig unter. Immerhin verdoppelte eine zweite Folge im Anschluss den Marktanteil beinahe auf 7,6 Prozent.

Um 17 Uhr ließ "Freundinnen - Jetzt erst recht" die Werte dann aber nochmal einbrechen. Nachdem am Donnerstag mit 8,2 Prozent Marktanteil noch ein zarter Lichtblick zu beobachten war, krachte die Daily am Freitag auf 4,1 Prozent nach unten. Insgesamt sahen nur 470.000 Zuschauer zu, das war ein neuer Tiefstwert. Davon wurde auch "Unter Uns" mit nach unten gezogen, auch diese Soap scheiterte im Anschluss an der Zweistelligkeit und musste sich mit 9,4 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Das Durchhaltevermögen von RTL wird also schon jetzt auf eine harte Probe gestellt.

Ähnliches weiß Sat.1 von seinem neuen Vorabend zu berichten, der bislang die Erwartungen bei Weitem nicht erfüllt. Am Freitag lief es aber immerhin mal etwas besser. "Endlich Feierabend" holte mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den mit Abstand besten Wert der Woche. Insgesamt 670.000 Zuschauer sind aber natürlich trotzdem deutlich zu wenig. "Genial daneben - Das Quiz" kam im Anschluss auf 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und damit den besten Wert seit rund drei Wochen.

