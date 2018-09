Ohne "Time Battle" läuft's für ProSieben spürbar besser

© ProSieben

ProSieben hat sich am Samstag mit "Transformers 3" deutlich besser geschlagen als vor einer Woche mit seiner neuen Show "Time Battle". Für Vox und kabel eins verlief der Abend ebenfalls erfreulich, einzig RTL II konnte nicht allzu viel reißen.



02.09.2018 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 02.09.2018 - 09:16 Uhr

Nicht mal fünf Prozent Marktanteil verzeichnete ProSieben vor einer Woche mit seiner neuen Spielshow "Time Battle - Kämpf um deine Zeit" - das war so wenig, dass der Sender das Format nach nur einer Folge erst mal aus dem Programm nahm und sich stattdessen vorerst mit Spielfilmen behilft. Das brachte auf Anhieb spürbare Besserung: Der Marktanteil fiel zwar auch für "Transformers 3" einstellig aus, lag mit 9,1 Prozent in der Zielgruppe aber weit höher als vor sieben Tagen bei "Time Battle".

Insgesamt schalteten 1,01 Millionen Zuschauer ein, im Vergleich zu der Spielshow waren das über 400.000 mehr. Die Idee, im Anschluss noch einmal "Teamwork" zu wiederholen, wollte dagegen nicht so recht zünden, sodass der Marktanteil am späten Abend auf ernüchternde 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurückging. Weil auch tagsüber nur selten zweistellige Marktanteile drin waren, musste sich ProSieben am Samstag letztlich mit einem Durchschnittswert von 8,4 Prozent begnügen. RTL verpasste als Marktführer aber ebenfalls den Sprung über die Marke von zehn Prozent.

Mit Blick auf die Primetime kann man derweil bei Vox zufrieden sein, wo über vier Stunden hinweg die Doku "Whitney Houston - Eine tragische Geschichte" gezeigt wurde. 1,10 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 8,8 Prozent in der Zielgruppe von können sich wahrlich sehen lassen. Aber auch kabel eins präsentierte sich erstaunlich stark: 1,12 Millionen Zuschauer sahen dort eine Wiederholung von "Lethal Weapon", in der Zielgruppe reichte das für starke 7,9 Prozent Marktanteil. Später schlugen sich "Hawaii Five-0" und "Scorpion" mit 6,1 und 6,7 Prozent ebenfalls gut.

Einzig die neue Serie "Wisdom of the Crowd" tat sich im Anschluss etwas schwerer, war mit 4,8 Prozent aber auch kein Totalausfall für kabel eins. Ganz anders die Lage dagegen bei RTL II - hier enttäuschte die Reihe "Höllische Verbrechen" um 20:15 Uhr mit schwachen 3,5 Prozent Marktanteil. Und weil auch tagsüber meist nicht allzu viel zu holen war, war der Sender letztlich mit einem Tagesmarktanteil von nur 4,3 Prozent in der Zielgruppe das schwächste der acht Vollprogramme.

