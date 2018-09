ProSieben holt stärkste Blockbuster-Quoten seit April

© ProSieben

Mit der Free-TV-Premiere von "Die Insel der besonderen Kinder" hat ProSieben am Sonntag die besten Blockbuster-Quoten seit April eingefahren. Den Tagessieg musste der Sender letztlich aber trotzdem knapp dem "Tatort" im Ersten überlassen.



03.09.2018 - 08:59 Uhr von Alexander Krei 03.09.2018 - 08:59 Uhr

Die Free-TV-Premiere des Blockbusters "Die Insel der besonderen Kinder" von Tim Burton hat am Sonntagabend für starke Quoten bei ProSieben gesorgt. 1,86 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil auf tolle 19,1 Prozent in der Zielgruppe - damit musste sich der Fantasy-Abenteuerfilm nur knapp dem "Tatort" geschlagen geben, der im Ersten auf etwas mehr als zwei Millionen junge Zuschauer kam.

Für ProSieben war "Die Insel der besonderen Kinder" zugleich der erfolgreichste Sonntags-Film seit der Erstausstrahlung von "Fack ju Göhte 2" im April. Insgesamt schalteten 3,13 Millionen Zuschauer ein, sodass es auch hier für überzeugende 10,3 Prozent Marktanteil reichte. Punkten konnte ProSieben außerdem im Anschluss mit "Victor Frankenstein - Genie und Wahnsinn": Hier blieben noch 930.000 Zuschauer dran, der Marktanteil lag bei sehr guten 15,1 Prozent.

Von solchen Zahlen blieb RTL in der Primetime ein ganzes Stück entfernt: "The Expandables 3" musste sich zunächst mit 2,43 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,3 Prozent in der Zielgruppe begnügen und lag bei den 14- bis 49-Jährigen auf Augenhöhe mit dem Sat.1-Streifen "Die Schadenfreundinnen", der es auf 10,2 Prozent brachte. Später am Abend geriet "Sabotage" mit nur 8,9 Prozent unter die Räder. Für Sat.1 waren zu diesem Zeitpunkt mit zwei "Scorpion"-Folgen sogar nur kaum mehr als fünf Prozent zu holen.

Am Ende des Tages hieß der Tagesmarktführer in der Zielgruppe dann auch ProSieben: Mit 10,7 Prozent lag der Sender einen halben Prozentpunkt vor RTL - und das, obwohl sich die Kölner tagsüber auf die Formel 1 verlassen konnten. Spitzenreiter beim Gesamtpublikum war Das Erste mit 11,4 Prozent, dahinter folgten RTL und das ZDF.

