Luger-Abschied treibt "Lindenstraße"-Quoten in die Höhe

Die letzte Folge der "Lindenstraße" mit Joachim Luger als Hans Beimer hat die Quoten des Dauerbrenners spürbar beflügelt. Der Marktanteil fiel sogar so hoch aus wie seit über vier Jahren nicht mehr. Später lagen "Tagesschau" und "Tatort" vorn.



03.09.2018 - 09:20 Uhr von Alexander Krei 03.09.2018 - 09:20 Uhr

Nach 33 Jahren mussten die Fans der "Lindenstraße" am Sonntag im Ersten Abschied nehmen von Schauspieler Joachim Luger, der von Beginn an die Figur des Hans Beimer verkörperte. Die besondere Folge, in der die Musik live eingespielt wurde, stieß auf deutlich größeres Interesse als sonst: Waren in diesem Jahr bislang im Schnitt nur knapp mehr als 2,1 Millionen Zuschauer dabei, so schalteten diesmal 2,84 Millionen ein.

Der Marktanteil lag bei überzeugenden 12,0 Prozent und fiel damit so hoch aus wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Inzwischen ist die "Lindenstraße" in aller Regel bei einstelligen Werten angekommen. Zum Abschied von Joachim Luger nahm der Soap-Dauerbrenner aber sogar beim jungen Publikum Kurs auf die Zweistelligkeit: 640.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen auch hier einem richtig guten Marktanteil von 9,0 Prozent.

Ab 20 Uhr waren fürs Erste aber noch einmal ganz andere Reichweiten möglich: So verzeichnete die Hauptausgabe der "Tagesschau" 6,46 Millionen Zuschauer, der neue Borowski-"Tatort" sicherte sich anschließend mit 6,94 Millionen Zuschauern sowie 21,4 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die Krimi-Reihe die Nase vorn - hier belief sich der Marktanteil auf 19,0 Prozent.

"Anne Will" konnte indes ihre Quoten im Vergleich zu den vergangenen beiden Wochen deutlich steigern und kam nach dem "Tatort" noch auf 3,59 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,8 Prozent. Stärkster Krimi-Verfolger war übrigens das ZDF, wo ein "Inga Lindström"-Film von 4,75 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

