Spitzen-Sonntag für Nitro: "Werner" und "CSI" räumen ab

© MG RTL D / Constantin Film Verleih

Der Männersender Nitro hat am Sonntagabend mit seinen "CSI"-Serien fast 800.000 Zuschauer erreicht, konnte aber auch schon tagsüber punkten. Die drei "Werner"-Filme sorgten für tolle Quoten. Nur das Special mit Detlef Steves blieb blass.



03.09.2018 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 03.09.2018 - 09:35 Uhr

Nitro blickt auf einen richtig starken Sonntag zurück: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent war der Männersender bei den 14- bis 49-Jährigen der Größte unter den Kleinen - und das lag in dieser Woche längst nicht nur an den starken Krimiserien in der Primetime. Das "Werner"-Special sorgte dafür, dass die Quoten schon am Vormittag kräftig anzogen.

So verzeichnete "Werner - Beinhart" bereits um 9:45 Uhr durchschnittlich 280.000 Zuschauer. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bereits bei überzeugenden 3,8 Prozent. Im weiteren Verlauf war allerdings sogar noch mehr drin: "Werner - Volles Rooäää" erreichte 410.000 Zuschauer, "Werner - Gekotzt wird später" lockte zur Mittagszeit sogar 430.000 Zuschauer zu Nitro.

In der Zielgruppe bewegten sich die Marktanteile mit 5,4 und 5,0 Prozent weit über dem Senderschnitt und auch die anschließende Doku "Werner - Das Phänomen" stieß mit 330.000 Zuschauern sowie 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf großes Interesse. Einzig das Special "Detlef wird Rennfahrer", das Detlef Steves beim Werner-Renner zeigte, tat sich danach schwer und kam mit über 130.000 Zuschauer und 1,4 Prozent Marktanteil hinaus.

Am Abend drehte Nitro schließlich erneut auf - mit den "CSI"-Serien waren bis zu 780.000 Zuschauer drin und in der Zielgruppe stieg der Marktanteil im Laufe der Zeit auf bis zu 4,9 Prozent an. Eine noch höhere Reichweite schaffte unter den kleinen Sendern nur ZDFneo, wo der Krimi "Marie Brand und die Engel des Todes" von 1,02 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Teilen