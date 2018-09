Von Maxx bis TLC: Reihenweise Rekorde für kleine Sender

© DWDL

Der August war für zahlreiche kleinen Sender ein erfolgreicher Monat, in dem reihenweise Rekorde purzelte. ProSieben Maxx setzte sich erstmals an die Spitze, TLC und kabel eins Doku holten Bestwerte und auch Tele 5 und Sixx legten kräftig zu.



03.09.2018 - 13:06 Uhr von Alexander Krei 03.09.2018 - 13:06 Uhr

Bei vielen kleinen Sendern herrscht Grund zum Feiern, denn im August purzelten reihenweise Bestmarken. Besonders beeindruckend ist derzeit der Kampf um die Spitze, denn während zuletzt DMAX, Nitro und ZDFneo um den ersten Platz rangen, steht Nitro diesmal zusammen mit ProSieben Maxx ganz vorne. Beide Männersender brachten es im August auf einen Marktanteil von 1,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Während Nitro damit leicht unter dem Wert des Vorjahresmonats lag, konnte sich der Konkurrent aus Unterföhring in diesem Zeitraum um 0,4 Prozentpunkte verbessern.

So gut wie im August lief es für ProSieben Maxx jedenfalls noch nie. Zu verdanken hat der Sender das nicht zuletzt der weiterhin starken Anime-Schiene am Nachmittag, aber auch Wrestling und diversen Filmen. Grund zum Jubeln gibt's zugleich an der Frauensender-Front: Die "Promi Big Brother"-Nachlese am späten Abend sorgte bei Sixx für derart starke Quoten, dass man sich ernsthaft die Frage stellt, weshalb man das Format vor einem Jahr pausieren ließ. Die Rückkehr war jedenfalls Gold wert und half letztlich auch dem Monatsmarktanteil: Mit 1,6 Prozent war Sixx so erfolgreich unterwegs wie seit drei Jahren nicht.

Aber auch der Discovery-Konkurrent TLC kann sich über einen Rekord freuen - hier waren nun immerhin 0,8 Prozent Marktanteil drin. Das schaffte auch kabel eins Doku und stellte damit ebenfalls eine Bestmarke auf. Mit Blick auf die älteren Zuschauerinnen traf indes Sat.1 Gold den Nerv des Publikums, denn mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent lief es für den Sender beim Gesamtpublikum so gut wie noch nie. Das ist schon alleine deshalb erstaunlich, weil auch RTLplus einen neuen Bestwert einfuhr. Der Kölner Sender fährt weiterhin mit seinen Gerichtsshow-Wiederholungen gut und erzielte nun erstmals einen Marktanteil von 1,5 Prozent.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Aug 17

MA gesamt

Nitro 1,9

+/-0

-0,1

1,6

ProSieben Maxx

1,9

+0,1

+0,4

0,8

ZDFneo

1,8

+0,2

-0,1

3,4

Super RTL

1,8

+/-0

-0,2

1,5

Sixx 1,6

+0,2

+0,4

1,0

DMAX 1,6

+0,1

-0,2

0,9

Sat.1 Gold

1,6

+/-0

-0,1

1,8

ZDFinfo 1,5

+0,1

+0,3

1,6

Tele 5 1,2 +0,3 +0,3 1,0 Comedy Central (14-2 Uhr)

1,2

+0,1

-0,2

0,4

Disney Channel

1,2

+0,1

-0,1

0,8

RTLplus 1,1 +0,2 +0,2 1,5 Viva (6-14 Uhr)

1,1

+0,1

--

0,4

Kika 1,0 +0,1

-0,3 0,9 n-tv

0,9

+/-0

-0,1

1,1

Arte 0,9 +0,2 +0,1 1,2 Phoenix

0,8

+/-0

+/-0

1,1

TLC

0,8

+0,1

+0,2

0,5

3sat 0,8

+0,1

+0,1

1,3

kabel eins Doku

0,8

+0,1

+0,4

0,5

One 0,7

+/-0

+0,2

0,8

Sport1

0,7

-0,1

+/-0

0,6

Eurosport 0,3

+/-0

-0,2

0,5 Tagesschau 24

0,3

+0,1

+0,1

0,4

MTV 0,1

+/-0

-- 0,0



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Geht es ums Gesamtpublikum, dann macht ZDFneo so schnell niemand etwas vor: Der öffentlich-rechtliche Sender bestätigte sein Rekord-Niveau vom Juli und erzielte erneut 3,4 Prozent Marktanteil. Das reichte, um abermals RTL II hinter sich zu lassen. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich ZDFneo um 0,2 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent. Und dann ist da auch noch Tele 5, wo man offiziell zwar nie auf Quoten schaut, aber freilich trotzdem zufrieden ist: Das Kuratieren von Filmen sorgte dafür, dass gleich mehrfach über eine halbe Million Zuschauer einschalteten und mit einem "SchleFaZ" waren kürzlich sogar über sechs Prozent Marktanteil drin. Unterm Strich steht nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ein toller Monatswert von 1,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Jahresbestwerte für Super RTL und Kika

Super RTL und Toggo Plus machten im August gemeinsam einen kräftigen Sprung nach vorne: Der Marktanteil lag zusammengerechnet bei 23,3 Prozent in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen - besser lief es zuletzt im Oktober vergangenen Jahres. Der Kika zeigte sich davon jedoch gänzlich unbeeindruckt und verbesserte sich auf 20,6 Prozent. Für den öffentlich-rechtlichen Sender war es der erste Sprung über die Marke von 20 Prozent seit eineinhalb Jahren. Gleichzeitig hielt sich der Disney Channel erneut bei über zehn Prozent und auch Nickelodeon konnte leicht zulegen. Kurz gesagt: Die Kinder haben im Ferienmonat August offenbar viel Kinderfernsehen geschaut.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Aug 17

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 23,3 +2,9 +1,9 2,1 Kika

20,6

+1,8

+3.7

--

Disney Channel

10,6

+/-0

+1,3

1,1

Nickelodeon 8,3

+0,4

+0,2

0,8

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Alle Dritten legen zu - außer der Spitzenreiter

Auch bei den Dritten Programmen dominierten im August die grünen Vorzeichen: Den größten Sprung nach vorne machte das SWR Fernsehen, das im Juli noch auf den letzten Platz abgerutscht war. Nun reichte es im eigenen Sendegebiet für ein Plus von 0,7 Prozentpunkten und damit für 6,1 Prozent Marktanteil. Die rote Laterne hält nun wieder das HR Fernsehen, das mit genau sechs Prozent aber ebenfalls den besten Wert seit mehreren Monaten verbuchte. Einziger Verlierer unter den Dritten war ausgerechnet der Spitzenreiter: Das MDR Fernsehen kam auf 8,9 Prozent Marktanteil, ein halber Prozentpunkt weniger als im Vorjahresmonat.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 8,9 -0,5 NDR 7,6

+0,2

BR 7,2

+0,5

WDR 6,8

+0,4

RBB 6,2

+0,5

SWR 6,1 +0,7

HR 6,0

+0,6



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Fußball sorgt für steigende Pay-TV-Marktanteile

Die Fußball-Saison hat begonnen - und das macht sich auch in den Pay-TV-Quoten bemerkbar. Im August lag der Marktanteil der von Sky Media vermarkteten Sender bei 3,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im Monat zuvor. Mit Einzelspielen und Konferenz des ersten Bundesliga-Spieltags verbuchte Sky am Samstagnachmittag fast 13 Prozent Marktanteil, zudem gelang auch dem Spiel zwischen Dortmund und Leipzig der Sprung über die Millionen-Marke. Mit fast 900.000 Zuschauern war zuvor auch der DFB-Pokal gefragt.

Mit Blick auf den Free-TV-Ableger Sky Sport News freut man sich in Unterföhring derweil über durchschnittlich 970.000 Zuschauer, die täglich den Sportnachrichtensender einschalten. Das entspricht einer Steigerung um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Abseits des Sports zählte im Pay-TV übrigens auch eine Spielfilm-Premiere zu den Abräumern des Monats: 470.000 Zuschauer waren bei der Erstausstrahlung von "Jumanji: Willkommen im Dschungel" bei Sky Cinema dabei. Der Start der Castingshow "X Factor" konnte die Erwartungen dagegen bislang nicht erfüllen.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

