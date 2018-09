Gute Quoten: Neuer Vox-Montag überzeugt auf Anhieb

Mit zwei neuen Formaten rund um eine Schule und Ex-Partner hat Vox am Montag zum Start gute Quoten erzielt, beide Sendungen lagen über den Normalwerten. Bei kabel eins drehten die US-Serien im Tagesprogramm derweil mal wieder mächtig auf.

Vox hat am Montag mit "Unsere Schule" und "Eine Nacht mit dem Ex" gleich zwei neue Formate auf Sendung geschickt. Beide waren zum Auftakt noch keine sehr großen Überflieger, für gute Quoten oberhalb des Senderschnitts reichte es aber allemal. "Unsere Schule" kam zur besten Sendezeit zunächst auf 990.000 Zuschauer, in der Zielgruppe wurden damit 8,3 Prozent gemessen.

"Eine Nacht mit dem Ex" erreichte im Anschluss noch 910.000 Zuschauer, konnte die Reichweite in der Zielgruppe aber sogar noch ganz leicht steigern - hier ging es von 700.000 auf 710.000 nach oben. Der Marktanteil beim werberelevanten Publikum hielt sich mit 8,3 Prozent konstant. Beide Formate lagen damit recht deutlich über den Normalwerten von Vox: Im August kam der Sender im Schnitt nur auf 6,6 Prozent.

Mit dem erzielten Tagesmarktanteil in Höhe von 7,5 Prozent kann man in Köln also recht zufrieden sein - auch wenn kabel eins gar nicht so weit entfernt war. Dort holte man nämlich 7,2 Prozent und hatte das vor allem den starken US-Serien im Tagesprogramm zu verdanken. Bereits in den frühen Morgenstunden holten zwei Folgen von "Ghost Whisperer" 8,0 und 10,4 Prozent Marktanteil, "Without a Trace" kratzte zur Mittagszeit mit 9,9 Prozent an der Zweistelligkeit. Auch am Nachmittag lief es mit bis zu 9,1 Prozent überwiegend rund für die Serien. Hinzu kommt, dass "xXx - Triple X" in der Primetime mit 1,14 Millionen Zuschauern und 6,9 Prozent Marktanteil überzeugte, "Extreme Rage" steigerte sich danach sogar noch auf 8,7 Prozent.

Bei RTL II liefen am Montag derweil die Nachrichten erstmals um 17 Uhr, kamen dort aber nicht über 150.000 Zuschauer hinaus. In der Zielgruppe entsprach das schwachen 3,5 Prozent. "Hilf mir!" kam direkt davor auf 4,8 Prozent und danach auf 5,3 Prozent. Und auch am Vorabend hatte die neue Programmierung sichtbare Auswirkungen: "Berlin - Tag & Nacht" erzielte mit 7,2 Prozent zwar einen soliden Wert oberhalb des Senderschnitts, es war gleichzeitig aber auf der niedrigste Marktanteil seit etwas mehr als zwei Monaten.