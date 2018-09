"MacGyver" und "SEAL Team" beginnen zu schwächeln

© CBS Broadcasting/Jace Downs

In den vergangenen Wochen haben "MacGyver" und "SEAL Team" für solide Quoten bei Sat.1 gesorgt, in dieser Woche ging es erstmals spürbar bergab. Den ungefährdeten Tagessieg in der Zielgruppe sicherte sich unterdessen RTL.



04.09.2018 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier 04.09.2018 - 09:19 Uhr

Mit "MacGyver" und "SEAL Team" zeigt Sat.1 am Montagabend derzeit zwei US-Serien, die sich zuletzt recht stabil präsentiert haben. Die Quoten waren zwar keineswegs sehr gut, aber lagen immerhin auf Höhe des Senderschnitts, manchmal wurden sogar zweistellige Werte erzielt. In dieser Woche nun ging es deutlich bergab: "MacGyver" erzielte in der Primetime mit zwei Folgen nur 8,4 und 7,6 Prozent Marktanteil, das sind die schlechtesten Werte seit dem Start der zweiten Staffel Anfang Juli. Die erste Folge sahen sich 1,57 Millionen Menschen an, bei Folge zwei waren es mit 1,62 Millionen etwas mehr.

Noch schlechter sah es allerdings im Anschluss für "SEAL Team" aus: Hier wurden sogar nur 5,9 Prozent und 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen, bislang lag der Tiefstwert der Serie bei 7,5 Prozent - erzielt in der vergangenen Woche. Weil auch mal wieder der Vorabend auf ganzer Linie versagte, musste sich Sat.1 am Montag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 7,9 Prozent begnügen.

Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich RTL: "Wer wird Millionär?" kam auf 1,19 Millionen junge Zuschauer, das entsprach 14,1 Prozent Marktanteil. Noch etwas besser lief es für "GZSZ", das am Vorabend sogar auf 20,8 Prozent kam. Insgesamt sahen sich 4,54 Millionen Menschen das Quiz mit Günther Jauch an, damit musste sich RTL nur dem Krimi im ZDF geschlagen geben. Mit 11,7 Prozent Tagesmarktanteil führte RTL die Montagscharts an, auf Rang zwei folgte ProSieben mit guten 11,1 Prozent. Die US-Sitcoms in der Daytime funktionieren weiterhin sehr gut, am Abend hielt "The Big Bang Theory" die Fahne hoch und verhalf auch "Mom" zu zweistelligen Marktanteilen.

Teilen