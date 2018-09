"Höhle der Löwen" gelingt stärkster Auftakt aller Zeiten

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

"Die Höhle der Löwen" hat sich mit einem beeindruckenden Tagessieg zurückgemeldet: So stark wie diesmal verlief ein Staffel-Auftakt der Gründer-Show noch nie. Anschließend räumte Vox dann auch noch mit "Ich, einfach unvermittelbar?" ab.



05.09.2018 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 05.09.2018 - 08:46 Uhr

Es ist bereits die fünfte Staffel, die am Dienstagabend anlief, dennoch gelang der "Höhle der Löwen" bei ihrer Rückkehr ein Rekord: Mit 1,54 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern war die Gründershow bei Vox nicht nur die meistgesehene Sendung des Tages, sondern erzielte mit 18,8 Prozent Marktanteil ihren erfolgreichsten Staffel-Auftakt. Insgesamt schalteten 2,81 Millionen Zuschauer ein, sodass sich der Sender auch hier über starke 10,9 Prozent Marktanteil freuen kann.

Noch dazu klappte das Zusammenspiel mit dem anschließenden Neustart "Ich, einfach unvermittelbar?" glänzend. Die neue Doku-Reihe, in der Menschen mit Diagnosen wie Autismus oder Tourette-Syndrom bei der Jobsuche geholfen wird, legte am späten Abend mit beachtlichen 16,6 Prozent Marktanteil einen Spitzen-Auftakt hin. Insgesamt blieben noch 1,21 Millionen Zuschauer dran, um das neue Format zu sehen.

Zum Erfolg von Vox trugen derweil auch "Shopping Queen" und "4 Hochzeiten und eine Traumreise" bei, die schon am Nachmittag mit Marktanteilen von 10,7 und 11,7 Prozent punkteten. Einzig "Die deutsche Dinner-Meisterschaft" tat sich am Vorabend mit nur 5,3 Prozent schwer. Aber auch das konnte die Marktführerschaft letztlich nicht verhindern: Mit 11,6 Prozent Marktanteil landete Vox am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen locker an der Spitze, während sich ProSieben und RTL mit einstelligen Werten begnügen mussten.

In der Primetime lag übrigens sogar RTL II vor den beiden großen Sendern: Während "Die Simpsons" und "Der Lehrer" mit zeitweise weniger als acht Prozent enttäuschten, punktete "Hartz und herzlich" bei RTL II mit starken 9,3 Prozent Marktanteil. Überhaupt keine Chance hatte Sat.1, wo die Komödie "Frau Müller muss weg" als Wiederholung lediglich 5,6 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,18 Millionen Zuschauern verbuchte. "Akte 20.18" kam zudem ohne "Promi Big Brother" nicht über 4,5 Prozent hinaus.

Teilen