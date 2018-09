Jauch, Gottschalk & Schöneberger lassen Balder alt aussehen

© RTL / Stefan Gregorowius

"Denn sie wissen nicht, was passiert" hat sich nach etwas holprigem Start nicht nur inhaltlich gesteigert: Das von Samstag auf Freitag gerückte Finale holte neue Quotenrekorde. Die Schlagershow von "Genial daneben" ging dagegen unter



08.09.2018 - 09:11 Uhr von Uwe Mantel 08.09.2018 - 09:11 Uhr

Aller Anfang war schwer, auch für die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show "Denn sie wissen nicht was passiert" - doch spätestens seit der dritten Ausgabe hat sich das Format zu einem stimmigen Gute-Laune-Abend entwickelt - und wurde dafür nun auch mit steigenden Quoten belohnt. Die letzte Folge, in der diesmal Michelle Hunziker und Wotan Wilke Möhring zu Gast waren und die statt am Freitag- statt Samstagabend gezeigt wurde, markierte neue Bestwerte.

So stieg der Marktanteil, der in den Wochen zuvor zwischen 14,1 und 15,5 Prozent gelegen hatte, massiv auf 17,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an, die absolute Reichweite in der klassischen Zielgruppe lag fast ein Viertel höher als zuletzt. RTL sicherte sich damit den Tagessieg am Freitag. Beim Gesamtpublikum war der Aufschwung zwar weniger stark ausgeprägt, mit 2,69 Millionen Zuschauern reichte es aber auch hier für einen Bestwert. Der Marktanteil belief sich auf 11,7 Prozent.

Marktanteils-Trend: Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show



Die starke RTL-Konkurrenz machte Sat.1 das Leben unerwartet sehr schwer. Das dreistündige Schlager-Special von "Genial daneben" geriet mit nur 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zum überraschenden Totalausfall. 1,22 Millionen Zuschauer sahen insgesamt lediglich zu. Danach konnten alte Folgen von "Knallerkerle" und "Ladykracher" natürlich auch nichts mehr retten und liefen sogar noch etwas schlechter.

Immerhin konnte "Endlich Feierabend" am Vorabend seinen Aufwärtstrend bestätigen und erzielte am Freitag 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit hat das Sat.1-Magazin mit einem Schnitt von 7,1 Prozent die bislang mit Abstand erfolgreichste Woche hinter sich. Auch "Genial daneben - Das Quiz" erwischte danach mit 6,7 Prozent Marktanteil einen der besseren Tage. Apropos Neustarts: Bei RTL steigerten sich am Nachmittag "Die Superhändler" am Ende der zweiten Woche erstmals auf einen zweistelligen Marktanteil: 10,1 Prozent standen bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche. "Freundinnen" bereitet mit 7,9 Prozent Marktanteil allerdings weiterhin größere Sorgen.

Langzeittrend: Endlich Feierabend!



Teilen