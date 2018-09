Vox: "Notrufzentrale" floppt nach "Chicago Fire" völlig

© Vox

Die Vox-Eigenproduktion "Die Notrufzentrale" erhielt binnen gut sieben Monaten nun schon ihren dritten Sendeplatz. Am späten Freitagabend lief es nach "Chicago Fire" allerdings miserabel. Serien-Fans wechselten da wohl lieber zu kabel eins.



08.09.2018 - 09:31 Uhr von Uwe Mantel 08.09.2018 - 09:31 Uhr

Vox muss weiterhin nach dem richtigen Rezept für den Freitagabend suchen - der jetzig Mix aus US-Serie und Eigenproduktion war jedenfalls zum Auftakt ein Fehlschlag. So verlief zwar schon das Comeback von "Chicago Fire" mit Marktanteilen von 5,2 und 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr verhalten, der Genrewechsel um 22:15 Uhr gab Vox dann aber endgültig den Rest. Eine neue Folge der "Notrufzentrale" ließ den Marktanteil um 22:07 Uhr massiv auf nur noch 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einbrechen, die Wiederholung einer alten Folge lief im Anschluss nicht besser. Nur 440.000 Zuschauer sahen zu, bei "Chicago Fire" direkt davor waren immerhin noch 800.000 Zuschauer mit dabei.

So mancher Serienfan wechselte da im Lauf des Abends offenbar lieber rüber zu kabel eins. Dort ließ sich der Abend zwar sehr schwach an - "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS: New Orleans" versagten zunächst mit 3,2 und 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ab 22:15 Uhr ging's dann aber steil nach oben: Eine erste Folge von "Navy CIS" erreichte schon 5,3 Prozent, eine weitere dann 7,2 Prozent, nach Mitternacht ging's schon auf 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben.

Einen von Beginn an erfolgreichen Abend erlebte unterdessen RTL II - James Bond sei dank. Der Film "Stirb an einem anderen Tag" bescherte dem Sender ab 20:15 Uhr sehr gute 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "The Italian Job - Jagd auf Millionen" machte seine Sache im Anschluss mit 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls gut. Noch erfolgreicher war aber ProSieben mit dem Film "Fantastic 4", der starke 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. "Batman Begins" kam danach allerdings nicht über 9,2 Prozent Marktanteil hinaus.

