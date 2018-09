Hartwich fällt mit "Nachsitzen!" auf neues Quoten-Tief

© MG RTL D/Frank Hempel

Von den starken Premieren-Quoten ist nicht mehr viel übrig geblieben: Nur mit Mühe schaffte die RTL-Show "Nachsitzen!" mit Daniel Hartwich am Samstag einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe. Markus Krebs schlug sich danach wacker.



09.09.2018 - 09:08 Uhr von Alexander Krei 09.09.2018 - 09:08 Uhr

Um ein Duell zwischen Jauch und Jauch zu verhindern, hat RTL die vierte Ausgabe seiner Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" bekanntlich auf den Freitag vorgezogen und stattdessen am Samstag eine neue Folge von "Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank" ins Programm genommen. Diese tat sich in Konkurrenz zur neuen ARD-Quizshow "Ich weiß alles!" jedoch noch schwerer als zuletzt.

Gerade mal 1,30 Millionen Zuschauer konnten sich für die Rateshow mit Daniel Hartwoch begeistern, sodass beim Gesamtpublikum nur ein Marktanteil von 5,3 Prozent drin war. Verglichen mit den beiden Juni-Ausgaben kamen somit noch einmal rund 300.000 Zuschauer abhanden, die Premieren-Ausgabe hatte vor mehr als einem Jahr sogar mehr als doppelt so viele Zuschauer erreicht.

Zuschauer-Trend: Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank



Generell fällt auf, dass sich "Nachsitzen!" am Freitagabend deutlich leichter tat - und zwar auch mit Blick auf die Zielgruppe. Die Premiere hatte 2017 auf dem Freitags-Sendeplatz noch fast 20 Prozent Marktanteil, danach gingen die Quoten der seither samstags ausgestrahlten Folgen kräftig zurück. Die jüngste Ausgabe markierte nun mit nur noch 10,0 Prozent Marktanteil einen neuen Tiefstwert.

"Markus Krebs - Witzearena" machte noch das beste aus dem mäßigen Vorlauf und hielt in der Zielgruppe fast alle Zuschauer bei der Stange. Der Marktanteil stieg dadurch auf solide 12,4 Prozent, insgesamt blieben 1,09 Millionen Zuschauer dran.

