Harry Potter verzaubert Sat.1, aber die DTM enttäuscht

Zumindest in der Primetime lief's für Sat.1 am Samstag blendend: Harry Potter spielte in der Zielgruppe um den Tagessieg mit - doch tagsüber gab's nur wenig zu holen. Insbesondere die DTM erwies sich mit weniger als fünf Prozent als herbe Enttäuschung.



09.09.2018 - 09:26 Uhr von Alexander Krei 09.09.2018 - 09:26 Uhr

Auch wenn "Harry Potter und der Stein der Weisen" inzwischen schon einige Jahre auf dem Buckel hat, so ist der Fantasyfilm noch immer für einen Quoten-Erfolg gut. Das bekam am Samstagabend auch Sat.1 zu spüren: 990.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil des Potter-Films auf starke 15,0 Prozent und machten ihn damit zum größten "Wilsberg"-Verfolger. Insgesamt schalteten 1,67 Millionen Zuschauer ein.

Dass Sat.1 trotz des Erfolgs nicht über einen Tagesmarktanteil von 8,0 Prozent hinauskam, hat Gründe, die außerhalb der Primetime zu suchen sind. Tagsüber lief es für den Sender nämlich - freundlich formuliert - ziemlich bescheiden. Das gilt insbesondere für das DTM-Rennen vom Nürburgring, das zur Mittagszeit gerade mal 480.000 Zuschauer sehen wollten. Mehr als ein Marktanteil von 4,8 Prozent war damit in der Zielgruppe nicht drin.

Im Anschluss fiel "Auf Streife" sogar zeitweise auf 3,1 Prozent zurück und auch eine weitere Folge sowie der Ableger "Auf Streife - Die Spezialisten" blieben im tief einstelligen Bereich hängen. Für den Tiefpunkt sorgte dann allerdings das Reisemagazin "Grenzenlos", das am Vorabend nicht über 2,7 Prozent hinauskam und insgesamt nur 400.000 Zuschauer erreichte. RTL war mit seinem Drittanbieter-Magazin "Life!" deutlich gefragter und kam zur selben Zeit immerhin auf 1,37 Millionen Zuschauer sowie 10,8 Prozent Marktanteil.

Noch stärker war zu diesem Zeitpunkt allerdings "Galileo", das bei ProSieben mit starken 13,6 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste. Am Nachmittag schrammte zudem "taff weekend" mit 12,7 Prozent nur knapp an einem neuen Bestwert vorbei. Wenig zu holen gab's für den Sender dagegen am Abend, wo "X-Men: Der letzte Widerstand" und "Fantastic 4" mit Marktanteilen von 7,7 und 7,0 Prozent enttäuschten.

