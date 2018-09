Sat.1: "Das große Backen" startet schwächer als zuletzt

© Sat.1 / Claudius Pflug

Die Sat.1-Show "Das große Backen" hat sich zwar mit guten Quoten zurückgemeldet, tat sich aber schwerer als in den vergangenen beiden Jahren. Der RTL-Dokusoap "Vermisst", die sich ebenfalls zurückmeldete, lag am Vorabend vorn.



10.09.2018 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 10.09.2018 - 09:35 Uhr

Seit dem Wochenende sucht Sat.1 wieder nach dem besten Hobbybäcker des Landes, doch die ganz große Euphorie ist zumindest zum Start von "Das große Backen" noch nicht ausgebrochen. Ab 17:47 Uhr zählte der Sender am Sonntag im Schnitt 620.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die einem Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe entsprachen.

Das ist zwar ein guter Wert, doch in den vergangenen beiden Jahren lief es für die Show noch ein ganzes Stück besser. Zum Vergleich: 2017 lag der Marktanteil des Staffel-Auftakts bei mehr als zwölf Prozent, ein Jahr zuvor wurden zuvor noch über 14 Prozent erzielt. Insgesamt schalteten diesmal 1,24 Millionen Zuschauer ein, die einem Marktanteil von 6,2 Prozent entsprachen.

Für gute Quoten sorgte im Vorfeld zudem erneut "Harry Potter und der Stein der Weisen". Nachdem der Fantasyfilm schon am Samstagabend punktete, schalteten nun noch einmal 1,10 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe kann sich Sat.1 über starke 14,5 Prozent Marktanteil freuen. In der Primetime lief's gegen das Fußball-Länderspiel dagegen nicht ganz so gut: "Wir sind die Millers" schaffte solide 8,4 Prozent, "Kill the Boss 2" danach aber nur 6,0 Prozent.

Am Vorabend musste sich "Das große Backen" unterdessen dem RTL-Format "Vermisst" geschlagen geben, das sich ebenfalls zurückkehrte und ab 19:05 Uhr von 3,68 Millionen Zuschauern gesehen wurde. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei guten 13,0 Prozent.

