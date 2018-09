NFL beschert ProSieben Maxx besten Tag seit Sendestart

© ProSiebenSat.1/Martin Saumweber

Spitzen-Auftakt für die NFL bei ProSieben Maxx: Zeitweise schalteten fast eine halbe Million Zuschauer ein - und zu später Stunde zog der Marktanteil auf über sechs Prozent an. Die Folge: So stark wie am Sonntag war der Männersender noch nie.



10.09.2018 - 09:46 Uhr von Alexander Krei 10.09.2018 - 09:46 Uhr

Die NFL hat sich am Sonntag mit eindrucksvollen Quoten bei ProSieben Maxx zurückgemeldet und dem Männersender den stärksten Tag seit Senderbestehen eingebracht. Über starke 3,1 Prozent kann man bei ProSieben Maxx jubeln, womit man gerade mal 0,7 Prozentpunkte hinter kabel eins landete. Klar, dass der Sender damit der Größte unter den Kleinen war.

Je später der Abend wurde, desto höher stiegen die Marktanteile: Bis zu 6,3 Prozent verzeichnete das Spiel zwischen den Denver Broncos gegen die Seattle Seahawks, im Schnitt wurden starke 5,3 Prozent erzielt. Selbst nach Mitternacht waren noch mehr als eine Viertelmillion Zuschauer dabei.

Noch mehr Fans lockte allerdings das erste Spiel an: Den Sieg der New England Patriots gegen die Houston Texans verfolgten am Vorabend zeitweise fast 500.000 Zuschauer. Im Schnitt kam die Partie auf hervorragende 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuvor schlug sich auch schon "#ranNFLsüchtig" mit 260.000 Zuschauern sowie 3,1 Prozent Marktanteil prächtig.

Einen erfolgreichen Sonntag erwischte aber auch Nitro, das auf immerhin 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Besonders erfolgreich war erneut die "CSI"-Schiene, die mit bis zu 640.000 Zuschauern überzeugte. Am späten Abend erzielten die Wiederholungen bereits über vier Prozent Marktanteil, nach Mitternacht kam Nitro mit "CSI: NY" sogar auf starke 5,9 Prozent.

Teilen