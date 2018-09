RTL-Ranking landet deutlich hinter "Tatort" und "Batman"

© RTL

Mit seiner Rankingshow "Die 100" blieb RTL am Sonntag chancenlos gegen den "Tatort" und die Premiere von "Batman v Superman: Dawn of Justice". Sowohl der ARD-Krimi als auch der ProSieben-Blockbuster waren in der Zielgruppe stärker.



17.09.2018 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 17.09.2018 - 08:56 Uhr

Am Sonntagabend hat RTL versucht, vergleichsweise kostengünstig über die Runden zu kommen. Der Sender setzte nämlich weder auf einen Hollywood-Film noch auf eine große Studio-Show, sondern zeigte stattdessen das Ranking mit dem sehr sperrigen Titel "Die 100 besten Gründe, warum Männlein und Weiblein einfach nicht zusammenpassen. Oder doch?" - wirklich gut fuhr RTL damit aber nicht. Nur mit Mühe gelang ein zweistelliger Marktanteil.

Genau eine Million Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zählte das Format zur besten Sendezeit, was einem Marktanteil von 10,3 Prozent in der Zielgruppe entsprach. Das reichte lediglich für den dritten Platz. Ganz vorne lag der "Tatort", der im Ersten mit 20,6 Prozent Marktanteil auf das Doppelte kam. Und auch die Free-TV-Premiere von "Batman v Superman: Dawn of Justice" war bei ProSieben deutlich erfolgreicher. Der Film wusste mit guten 13,9 Prozent zu überzeugen.

Insgesamt verbuchte RTL mit "Die 100" im Schnitt 2,14 Millionen Zuschauer, die direkt im Anschluss gezeigte Wiederholung wollten dann nur noch 590.000 Zuschauer sehen. Hier ging der Marktanteil auf mäßige 7,3 Prozent zurück. ProSieben blieb dagegen auch am späten Abend noch erfolgreich: Von den 1,95 Millionen Zuschauern, die "Batman v. Superman" sehen wollten, blieben danach bei "Faster" noch 900.000 Zuschauer dabei. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 13,1 Prozent.

Meistgesehene Sendung des Tages war indes auch beim Gesamtpublikum der Berliner "Tatort", der mit 8,10 Millionen Zuschauern auf sehr gute 24,9 Prozent Marktanteil kam. Als größter Verfolger ging das ZDF-Melodram "Ein Sommer in Vietnam" mit 4,24 Millionen Zuschauern hervor. Dass RTL letztlich sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen am Sonntag unterm Strich vorne lag, hat der Sender vor allem der Formel 1 zu verdanken, die am Nachmittag über viereinhalb Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte.

