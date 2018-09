Gödde nur knapp hinter "Vermisst", Sat.1-Bäcker erstarkt

© ProSieben / Jens Koch

Das RTL-Format "Vermisst" hat sich am Sonntag zumindest beim jungen Publikum nicht leicht getan und lag am Vorabend nur knapp vor "Inside mit Stefan Gödde" bei ProSieben. "Das große Backen" konnte sich in Sat.1 dagegen deutlich steigern.



17.09.2018 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 17.09.2018 - 09:14 Uhr

RTL und ProSieben haben sich am Sonntag im Vorabendprogramm mit Blick auf die Zielgruppe ein enges Duell geliefert. Eine neue Folge von "Vermisst" hatte letztlich nur knapp die Nase vorn: Mehr als ein für RTL-Verhältnisse mäßiger Marktanteil von 11,4 Prozent war für die Vermissten-Suche um 19:05 Uhr nicht drin, "Inside mit Stefan Gödde" über Jugendgefängnisse in aller Welt landete mit 11,1 Prozent dagegen nur geringfügig hinter der Konkurrenz aus Köln.

Gerade mal 20.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren trennten beide Formate. Beim Gesamtpublikum sah die Lage dagegen deutlich anders aus: Während "Inside" von 1,09 Millionen Zuschauern gesehen wurde, verbuchte "Vermisst" im Schnitt 3,50 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,7 Prozent - auf die Älteren konnte sich RTL somit also verlassen. "RTL aktuell" hatten zuvor sogar 3,87 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Zufrieden kann man derweil bei Sat.1 mit der Performance am Vorabend sein. "Das große Backen" steigerte sich dort um 17:38 Uhr auf 1,49 Millionen Zuschauer und einen überzeugenden Marktanteil von 12,9 Prozent in der Zielgruppe. Im Vergleich zur Vorwoche gewann die Show mit Enie van de Meiklokjes somit fast drei Prozentpunkte hinzu. Im Vorfeld punktete bereits "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" mit guten 11,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der Primetime waren für den Sender zweistellige Marktanteile allerdings zunächst nicht drin. Der Spielfilm "Taffe Mädels" kam hier nicht über 8,8 Prozent sowie insgesamt 1,62 Millionen Zuschauer hinaus. "Men in Black 3" verbesserte sich zu später Stunde aber noch auf gute 10,0 Prozent

