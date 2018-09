"Profi Dinner" enttäuscht mit schwachen Quoten bei Vox

© MG RTL D / Andreas Friese

"Das perfekte Profi Dinner" hat sich am Sonntag bei Vox nicht gerade durch gute Quoten hervorgetan. Für den Sender lief's aber zumindest besser als für kabel eins, das zum Wochenausklang unterm Strich nur knapp hinter ProSieben Maxx ins Ziel kam.



17.09.2018 - 09:36 Uhr von Alexander Krei 17.09.2018 - 09:36 Uhr

Vox braucht frische Ideen für den Sonntagabend - erst recht, weil man bald auch noch auf den "Grill den Henssler"-Nachfolger "Grill den Profi" verzichten will. "Das perfekte Profi Dinner" konnte am Wochenende jedenfalls keine Akzente setzen: Gerade mal 800.000 Zuschauer zählte die Koch-Dokusoap über mehr als drei Stunden hinweg, in der Zielgruppe reichte es nur für einen enttäuschenden Marktanteil von 4,7 Prozent.

Immerhin gelang es "Prominent", die Quoten im Anschluss noch etwas zu steigern. Auf 7,2 Prozent Marktanteil brachte es das Magazin. Vox war damit allerdings immer noch besser bedient als kabel eins, wo "Der große Urlaubsreport" zur besten Sendezeit lediglich 3,7 Prozent Marktanteil schaffte und auch "Abenteuer Leben" im weiteren Verlauf des Abends nicht über 4,8 Prozent hinauskam.

Weil "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Gekauft, gekocht, gewonnen" tagsüber in Dauerschleife ebenfalls nichts reißen konnten, blieb der Tagesmarktanteil bei gerade mal 3,5 Prozent in der Zielgruppe hängen. Um ein Haar hätte sich kabel eins sogar ProSieben Maxx geschlagen geben müssen, das dank neuer Rekorde bei der NFL auf starke 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Die Live-Übertragung erzielte am Abend in der Spitze mehr als acht Prozent.

Bei RTL II betrieb unterdessen "Love Island" Schadensbegrenzung: Auf gute 8,2 Prozent Marktanteil brachte es die Kuppelshow am späten Abend, nachdem "Eclipse - Biss zum Abendrot" im Vorfeld bei nur 4,2 Prozent sowie insgesamt 550.000 Zuschauern hängen geblieben war. Am Vorabend blieb auch das Motormagazin "Grip" mit 4,0 Prozent blass.

