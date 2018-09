"Koch die Box" landet auf Anhieb vor dem "Dinner"

© kabel eins

Schöner Erfolg für kabel eins: Das neue Vorabend-Format "Koch die Box!" hat sich auf dem 19-Uhr-Sendeplatz gleich mal auf Augenhöhe mit der "Dinner-Meisterschaft" bei Vox bewegt. RTL II punktete indes am Abend erneut mit "Love Island".



18.09.2018 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 18.09.2018 - 09:21 Uhr

Mit "Koch die Box!" hat kabel eins am Montag einen neuen Anlauf unternommen, um sein Quoten-Problem auf dem Sendeplatz um 19:00 Uhr in den Griff zu bekommen. Die Auftakt-Werte machen durchaus Hoffnung: Mit 320.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete das neue Format einen guten Marktanteil von 5,0 Prozent in der Zielgruppe. Damit lag "Koch die Box!" nicht nur über den durchschnittlichen Werten, die "Gekauft, gekocht, gewonnen" zuletzt verbuchte, sondern sogar vor dem Vox-"Dinner".

"Die deutsche Dinner-Meisterschaft" kam zur selben nämlich auf nur 4,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - ein durchschlagender Erfolg ist das Special damit auch in der dritten Wochen weiterhin nicht. Insgesamt hatte das Vox-Format im direkten Duell aber die Nase vorn: 940.000 Zuschauer entschieden sich für die "Dinner-Meisterschaft", "Koch die Box!" zählte bei kabel eins dagegen 570.000 Zuschauer. Zuvor kam "Mein Lokal, Dein Lokal" übrigens bereits auf 520.000 Zuschauer sowie überzeugende 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Deutlich stärker als kabel eins und Vox war am Vorabend jedoch RTL II unterwegs, wo "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit Marktanteilen von 10,7 und 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen wussten. "Krass Schule" meldete sich um 17:05 Uhr dagegen mit mäßigen Zahlen zurück: 240.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 4,7 Prozent sind noch ausbaufähig. Dass mehr drin ist, zeigt der Blick auf die eine Stunde zuvor gezeigte Wiederholung, die sich mit 7,1 Prozent Marktanteil klar über den Normalwerten des Senders bewegte.

Freuen kann man sich bei RTL II derweil weiter auch über "Love Island", das am Montag um 20:15 Uhr mit 1,10 Millionen Zuschauern einen neuen Reichweiten-Rekord aufstellte und insbesondere beim jungen Publikum mit 8,7 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste. Die Kuppelshow landete damit klar vor dem Vox-Format "Unsere Schule", das diesmal auf 890.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,3 Prozent kam. "Eine Nacht mit dem Ex" erzielte danach wie schon vor einer Woche erneut nur 5,1 Prozent.

