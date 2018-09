"Superhändler" stabilisieren sich bei über zehn Prozent

© MG RTL D / Andreas Friese

Das neue Nachmittags-Format "Die Superhändler" scheint sich bei RTL im zweistelligen Bereich zu stabilisieren, danach ging es jedoch nach unten. Bei Sat.1 startete "Endlich Feierabend!" mit einem der bislang schlechtesten Werte in die neue Woche.



18.09.2018 - 09:37 Uhr von Alexander Krei 18.09.2018 - 09:37 Uhr

Dass sich Sehgewohnheiten im Tagesprogramm nur langsam ändern, wissen sämtliche Fernsehmacher nur allzu gut - und doch fehlt es nicht selten am langen Atem. Im Falle der "Superhändler" könnte sich dieser jedoch noch bezahlt machen, denn das neue Daytime-Format von RTL kann seit einigen Tagen steigende Quoten verzeichnen. Immerhin fünf der letzten sieben Ausgaben erzielten auf dem Sendeplatz um 14:00 Uhr einen zweistelligen Marktanteil.

Auch am Montag gelang dem Trödel-Format wieder der Sprung über die Marke von zehn Prozent, wenn auch nur knapp: Auf 10,2 Prozent Marktanteil brachten es die "Superhändler" in der Zielgruppe - kein überragender Wert, aber auch keine völlige Enttäuschung, vor allem verglichen mit dem anschließenden Programm. So blieben zwei Folgen der Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben" mit Werten von 7,9 und 8,8 Prozent blass, ehe "Freundinnen - Jetzt erst recht" bei 7,8 Prozent hängen blieb.

Marktanteils-Trend: Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal



Völlig enttäuschend startete derweil das Sat.1-Magazin "Endlich Feierabend!" in die neue Woche. Mehr als ein Marktanteil von 3,9 Prozent war um 18:00 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin - nur eine Ausgabe lief bislang schlechter. Insgesamt schalteten um 18:00 Uhr lediglich 690.000 Zuschaue rein. "Genial daneben - Das Quiz" machte seine Sache danach mit 1,26 Millionen Zuschauern sowie 6,6 Prozent Marktanteil besser, ist aber aber mit 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch immer kein Erfolg.

Ernüchterung auch am späten Abend, wo zwei Folgen von "SEAL Team" mit Marktanteilen von 5,8 und 5,0 Prozent enttäuschten. "MacGyver" schlug sich im Vorfeld etwas besser und kam mit beiden Episoden auf jeweils 8,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren zunächst 1,80 Millionen Zuschauer dabei, im Anschluss blieben 1,71 Millionen dran. Am Nachmittag lief's für Sat.1 aber zumindest deutlich besser als für RTL: Dort holt etwa "Auf Streife" starke 14,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

