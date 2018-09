"Hartz und herzlich" verliert gegen starke Löwen

© RTL II

Nach zwei starken Wochen hat "Hartz und herzlich" bei RTL II am Dienstag spürbar Marktanteile abgegeben, lag natürlich aber noch immer weit über Senderschnitt. Den Tagessieg holte sich erneut die "Höhle der Löwen" mit fantastischen Werten.



19.09.2018 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier 19.09.2018 - 09:09 Uhr

Mit "Hartz und herzlich" und "Armes Deutschland" hat RTL II in den vergangenen Wochen und Monaten fast ausschließlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch bei der Rückkehr von "Hartz und herzlich" vor zwei Wochen lagen die Quoten bei fast zehn Prozent, vor einer Woche waren es ebenfalls starke 9,3 Prozent. Nun muss der Sender einen kleinen Rückschlag hinnehmen: Die neueste Ausgabe erreichte 1,18 Millionen Zuschauer und damit fast 300.000 weniger als noch vor sieben Tagen. Der Marktanteil lag bei 7,6 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Anfang April, auch einige Wiederholungen im August am späten Abend lagen deutlich darüber. Aber natürlich übertraf "Hartz und herzlich" damit den Senderschnitt von RTL II ohne Probleme.

Am späten Abend legte dann "Love Island" noch eine Schippe drauf und steigerte sich auf starke 8,9 Prozent Marktanteil. Laut Senderangaben wurden bei den 14- bis 29-Jährigen sogar 15,7 Prozent gemessen. 800.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an. Der Tagessieg in der klassischen Zielgruppe ging allerdings an Vox und die "Höhle der Löwen": Die neueste Ausgabe kam auf 2,76 Millionen Zuschauer und 18,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Doku-Reihe "Ich, einfach unvermittelbar?" war danach noch zu 13,2 Prozent gut.

Vox sicherte sich durch die starke Primetime mit 10,8 Prozent auch die Tagesmarktführerschaft, RTL II kam hier auf 5,9 Prozent. kabel eins lag bei 5,4 Prozent - dass es nicht mehr geworden ist, lag an Vorabend und Primetime. "Koch die Box" fiel nach dem guten Start am Montag auf 3,8 Prozent zurück. "Der Supercop" in der Primetime holte ebenfalls schwache 3,9 Prozent. In der Daytime hatte man dagegen einen beeindruckenden Lauf: Zwischen 11:15 und 15:50 Uhr erreichte man durchgängig zweistellige Marktanteile. Am besten lief es für "Numb3rs" und "Castle" mit jeweils 11,3 Prozent. Auch "Navy CIS" holte ab 16 Uhr noch sehr gute 9,3 Prozent.

"Castle" funktionierte übrigens nicht nur bei kabel eins hervorragend, sondern auch bei Sixx. Dort kamen zwei Folgen ab 20:15 Uhr auf 2,3 und 2,6 Prozent Marktanteil, später erreichte "Profiling Paris" ebenfalls sehr gute 2,5 Prozent. Damit kaschierte Sixx seine Probleme im Tagesprogramm - keine einzige Sendung kam ab 12 Uhr auf mehr als 1,0 Prozent. Der Tagesmarktanteil lag dementsprechend bei 1,7 Prozent. Bei Nitro unterhielt der Film "Tödliche Nähe" zu Beginn der Primetime 580.000 Zuschauer, damit holte man solide 1,6 Prozent Marktanteil. "Stirb langsam" konnte ab 22:10 Uhr fast alle Zuschauer halten und steigerte sich deshalb auf starke 3,3 Prozent.

